هذا ما يحدث لجسمكِ عند تناول الشاي الأسود كل يوم!

بيروت - نادين محمد - في حين أن القهوة هي أكثر مشروب صباحب له شعبية، لكن الشاي الأسود هو أيضًا طريقة شائعة لبدء اليوم.هذا المشروب الشعبي له فوائد عديدة بخلاف دوره في التنبيه.

هناك بعض مزايا تجعل الشاي الأسود أفضل من القهوة ، فهو يحتوي بشكل عام على كمية أقل من الكافيين ،ويعزز الطاقة، هذا مفيد للغاية للأشخاص الذين يعانون من حساسية الكافيين على وجه الخصوص، والذين قد يجدون أنفسهم متوترين وقلقين عند تناول القهوة.

إذن ما هي الفوائد الصحية الأخرى لتخمير كوب من الشاي الأسود كل صباح؟

1- تحسين رائحة النفس

تناول كوب من الشاي الأسود مزود ببعض ورقات النعناع عادة صحية، لا تؤثر على المزاج فحسب بينما تحسن رائحة النفس أيضًا. حسب الخبراء، الشاي الأسود يساعد في محاربة رائحة الفم الكريهة لأن مادة البوليفينول الموجودة في الشاي الأسود تقتل البكتيريا الأكثر شيوعًا المسؤولة عن رائحة الفم الكريهة.

2- التنبيه

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أحد الأسباب الرئيسية لشرب الشاي الأسود في الصباح هو تأثيره المنبه. يساعد الناس على الاستيقاظ والتحرك بسبب مادة الكافيين الموجودة فيه. لكن هذا ليس كل ما يفعله الكافيين الموجود في الشاي الأسود، بينما يعزز الطاقة ويساعد على كبح الشهية.

3- التخسيس

شرب بضعة أكواب من الشاي الأسود يوميًا قد يساعدك على التخلص من أي أرطال زائدة في الوزن، لقد ثبت أنه يقلل الشهية مؤقتًا مما قد يكون مفيدًا لجهود إنقاص الوزن.

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4- علاج التهاب الحلق

إذا كنتِ عرضة لالتهاب الحلق ، أو ببساطة لا ترغبي أنا تصابي بها من الأساس، فإن كوبًا أو كوبين من الشاي الأسود يوميًا يساعد في التخلص من هذه الحالة، كما أن الشاي الأسود يحارب الالتهابات الفموية، البوليفينول نفسه الذي يحارب رائحة الفم الكريهة يقاوم البكتيريا التي يمكن أن تسبب التهاب الحلق.

5 يعزز صحة الأسنان

تناول الشاي الأسود كل صباح تيحمي الأسنان من التسوس، الشاي هو مصدر طبيعي للفلورايد وأحماض التانيك التي تساعد بشكل طبيعي على تقوية مينا الأسنان.

كمية الشاي الأسود الموصى بها يوميًا:

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تحتاج أيضًا إلى توخي الحذر بشأن مقدار الشاي الأسود الذي تشربه يوميًا ، لأنه في الحالات القصوى يمكن أن يسبب الفشل الكلوي. بشكل عام ،يفضل تناول من فنجان إلى ثلاثة أكواب من الشاي الأسود يوميًا.

المصدر: The list

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