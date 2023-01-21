هل تناول القهوة على معدة فارغة ضار بالصحة؟

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القاهرة - سامية سيد - قد لا يكون لشرب القهوة على معدة فارغة أي آثار سلبية، لكن يجب أن تضع بعض الأشياء في الاعتبار، ويقدمها موقع “indiatoday”. بالنسبة للعديد من الأشخاص، يمكن أن يكون شرب كوب واحد من القهوة الطازجة في الصباح بداية منعشة ليومهم، وبالنسبة للآخرين، قد يكون غير قابل للتفاوض بينما بالنسبة للبعض، قد يعني أن حياتهم تعتمد عليها.

فتناول فنجان من القهوة كل يوم، وخاصة كميته محل نقاش منذ عقود وما إذا كان مفيدًا للصحة، هو موضوع آخر تمامًا، وتشير الدراسات، مع ذلك إلى أن سرعة استقلاب الكافيين وتختلف في كل فرد وهذا يعتمد غالبًا على الاختلافات الجينية، وهذا هو السبب في أن بعض الأشخاص الذين يشربون القهوة في الصباح قد يحصلون على دفعة قوية، بينما بالنسبة للآخرين قد لا يكون لها أي آثار إيجابية أو ليس لها أي آثار على الإطلاق.

عادة ما يتناول الناس القهوة في الصباح لتحسين مزاجهم للقيام بوظائف مختلفة. كما أن العديد من عشاق اللياقة البدنية يتناولون القهوة لأنها تزيد من أداء التمارين، كما أن الأشخاص الذين يستقلبون القهوة بشكل أسرع لديهم تأثيرات أفضل وأن تأثير الكافيين يكون أكثر على هؤلاء الأفراد.

ومع ذلك ، يُنصح الذين يعانون من اضطرابات شديدة في المعدة أو قرحة في المعدة أو متلازمة القولون العصبي بعدم تناول الكافيين الزائد أو جعله أول شيء يتناولونه في الصباح لأنه قد يزيد من إفراز المعدة.

تحتوي المعدة على درع قوي يحمي بطانة المعدة لأن البيئة حمضية على أي حال، فعلى مدار اليوم ، نستهلك مواد قاسية، وبالتالي فإن الأمر يتطلب عنصرًا شديد السمية لاختراق دفاعات المعدة.

وفي عام 2013 ، نُشرت دراسة في المكتبة الوطنية للطب لم تجد أي ارتباط كبير بين استهلاك القهوة وتكوين القرحة في المعدة أو الأمعاء ، حتى بين أولئك الذين شربوا ثلاثة أكواب أو أكثر يوميًا، و تم إجراء البحث على 8000 شخص يعيشون في اليابان.

القهوة يمكن أن يكون لها تأثير على القناة الهضمية ، ويمكن أن تحفز حركة الأمعاء، و يمكن أن يزيد أيضًا من حرقة المعدة وضغط الدم إذا لم تتمكن من استقلاب الكافيين، وشربه في وقت قريب جدًا من وقت النوم يمكن أن يزيد من فرص الأرق واضطرابات النوم.

فلا توجد قاعدة شاملة تقضي بعدم تناول أي شخص للقهوة أول شيء في الصباح. ولكن بالنسبة للبعض ، قد تستفيد منها ، بينما قد لا تستفيد منها للآخرين. وفي حالات أخرى ، يمكن أن تبدأ حركة القناة الهضمية أيضًا.

وبالنسبة لأولئك الذين يعانون من مشاكل في المعدة ، يمكن للقهوة حتمًا أن تؤدي إلى إنتاج حمض المعدة. لتخفيفه قليلاً ، يمكن أن يكون تناول القهوة مع الحليب خيارًا أكثر أمانًا أو دمجه مع وجبة الإفطار، فعدم ترك فجوة طويلة بين قهوتك والوجبة الأولى في اليوم.

لا ينبغي أن تكون هناك فجوة طويلة بين كوب جو الخاص بك ووجبتك الأولى أيضا، فالكافيين يبقى في الجسم وله تأثير لساعات، وبينما يكره الكثيرون القهوة ، يجب على المرء أن يضع في اعتباره أن شرب القهوة على معدة فارغة لا يضر كثيرًا، في الواقع ، يمكن أن يكون تأثيره أكبر لأنه يحتوي على فوائد مضادة للأكسدة أيضًا، كما أن تناول قهوتك بالطريقة التي تناسبك ، خاصة إذا كان التركيب الجيني يسمح لك باستقلاب الكافيين على معدة فارغة.