شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خيارات غذائية عالية الكربوهيدرات صحية ومفيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى الكثيرون أن الكربوهيدرات غير صحية ولها تأثير سيئ على الجسم، بما في ذلك زيادة الوزن، بينما تفتقر الحبوب المكررة والأنظمة الغذائية المصنعة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر في كثير من الأحيان إلى الفيتامينات والمعادن الضرورية، قد تكون العديد من الخيارات الغنية بالألياف والغنية بالعناصر الغذائية مفيدة للغاية لصحتك.

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فيما يلي وفقا لموقع " OnlyMyHealth"5 خيارات من الأطعمة عالية الكربوهيدرات صحية للغايةالشوفان

الشوفان من الحبوب الكاملة المغذية للغاية ومصدر رائع للعديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة ومستويات عالية من بيتا جلوكان الشوفان. كمية الكربوهيدرات في الشوفان الخام 70٪، بالإضافة إلى ذلك ، الشوفان مصدر جيد للبروتين. علاوة على ذلك ، يساعد الشوفان في تقليل مستويات الكوليسترول في الدم وتقليل فرصة الإصابة بأمراض القلب، كما أنه مفيد للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2، للشوفان أيضًا تأثير ملء على المعدة ، مما يساعد في إدارة الوزن.

البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة وصحية ، والتي تحتوي على كمية جيدة من الكربوهيدرات. بالإضافة إلى ذلك ، تعد البطاطا الحلوة مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم وفيتامين ج وفيتامين أ. علاوة على ذلك ، فهي تحتوي على العديد من مضادات الأكسدة التي تساعد في تحييد الجذور الحرة الخطرة في خلاياك للحماية من الأمراض المزمنة.

بذور الكينوا

الكينوا بذرة نافعة اكتسبت شعبية هائلة بين الأشخاص المهتمين بصحتهم، يمكن العثور على 70٪ من الكربوهيدرات في الكينوا المطبوخة، تعتبر الكينوا مصدرًا رائعًا للألياف والبروتين ، وتساعد في تحسين إدارة نسبة السكر في الدم وصحة القلب.

كما أنه لا يحتوي على الجلوتين، مما يجعله بديلاً مناسبًا للقمح للأفراد الذين يرغبون في اتباع نظام غذائي خالٍ من الغلوتين، نظرًا لمحتواها العالي من الألياف والبروتينات، فإن الكينوا مرضية للغاية أيضًا ، وبالتالي فهي تدعم التحكم الجيد في الوزن وصحة الأمعاء.

التفاح

يشتهر التفاح بفوائده المختلفة على الصحة، تحتوي التفاحة بشكل عام على 14-16 جرامًا من الكربوهيدرات لكل 100 جرام وتأتي بأشكال وأحجام ومذاقات مختلفة. وتحتوي أيضًا على فيتامينات ومعادن مختلفة ، كما أنها مصدر ممتاز للألياف ومضادات الأكسدة وفيتامين سي.

الموز

خيار آخر عالي الكربوهيدرات سيحافظ على صحتك هو فاكهة شائعة ، الموز، من الرقائق إلى المخفوقات ، يستهلكها الناس بعدة طرق. يمكن العثور على حوالي 31 جرامًا من الكربوهيدرات ، سواء على شكل سكريات أو نشويات ، في موزة واحدة كبيرة، بالإضافة إلى كون الموز غنيًا بالبوتاسيوم والفيتامينات B6 و C ، يحتوي الموز أيضًا على العديد من المكونات النباتية المفيدة للصحة.

كما أن الموز مفيد أيضًا في خفض ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم، يحتوي الموز الأخضر غير الناضج على المزيد من النشا. عندما ينضج الموز، يتحول هذا إلى سكريات طبيعية ، مما يؤدي إلى تحول الموز إلى اللون الأصفر، لذلك ، فإن تناول الموز الخاص بك وهو أقل نضجًا غالبًا ما يتلقى المزيد من النشا وسكر أقل.

هذه بعض الكربوهيدرات الصحية التي يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي. ومع ذلك ، إذا كنت تعاني من حالة صحية معينة تتطلب منك تجنب هذه الخيارات الغذائية ، فمن الأفضل استشارة طبيبك.