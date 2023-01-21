شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على علامات وأعراض اضطراب طيف التوحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اضطراب طيف التوحد (ASD) هو إعاقة في النمو ناتجة عن اختلافات في الدماغ، وغالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بالتوحد من مشاكل في التواصل الاجتماعي والتفاعل، وسلوكيات أو اهتمامات مقيدة أو متكررة. قد يكون لدى الأشخاص المصابين بالتوحد طرق مختلفة للتعلم أو الحركة أو الانتباه، و من المهم ملاحظة أن بعض الأشخاص غير المصابين باضطراب طيف التوحد قد يعانون أيضًا من بعض هذه الأعراض. ولكن بالنسبة للأشخاص المصابين بالتوحد، يمكن أن تجعل هذه الخصائص الحياة صعبة للغاية، وفقا لما نشره موقع cdc.gov

مهارات التواصل والتفاعل الاجتماعي

يمكن أن تشكل مهارات التواصل والتفاعل الاجتماعي تحديًا للأشخاص المصابين بالتوحد ، ويمكن أن تشمل أمثلة التواصل الاجتماعي وخصائص التفاعل الاجتماعي المتعلقة بالتوحد الآتى:

يتجنب الاتصال بالعين أو لا يحافظ عليه

لا يستجيب للاسم بعمر 9 أشهر

لا تظهر تعابير وجه مثل السعادة والحزن والغضب والمفاجأة بعمر 9 أشهر

لا يلعب ألعابًا تفاعلية بسيطة مثل بات-أ-كيك بعمر 12 شهرًا

يستخدم القليل من الإيماءات أو لا يستخدمها على الإطلاق بحلول عمر 12 شهرًا (على سبيل المثال ، لا يلوح بالوداع)

لا يشارك الاهتمامات مع الآخرين بعمر 15 شهرًا (على سبيل المثال ، يظهر لك شيئًا يحبه)

لا يشير إلى أن يظهر لك شيئًا مثيرًا للاهتمام بعمر 18 شهرًا

لا يلاحظ عندما يتأذى الآخرون أو ينزعجون بعمر 24 شهرًا

لا يلاحظ الأطفال الآخرين وينضم إليهم في اللعب بعمر 36 شهرًا

لا يتظاهر بأنه شيء آخر، مثل معلم أو بطل خارق، أثناء اللعب بعمر 48 شهرًا

لا يغني أو يرقص أو يتصرف من أجلك بعمر 60 شهرًا

السلوكيات أو الاهتمامات المقيدة أو المتكررة

الأشخاص المصابون بالتوحد لديهم سلوكيات أو اهتمامات قد تبدو غير عادية. تميز هذه السلوكيات أو الاهتمامات اضطراب طيف التوحد بعيدًا عن الظروف التي تحددها مشاكل التواصل والتفاعل الاجتماعي فقط.

يمكن أن تشمل الأمثلة على السلوكيات المقيدة أو المتكررة والاهتمامات المتعلقة باضطراب طيف التوحد

تصطف الألعاب أو الأشياء الأخرى وتنزعج عند تغيير النظام

يكرر الكلمات أو العبارات مرارًا وتكرارًا (تسمى echolalia)

يلعب بالألعاب بنفس الطريقة في كل مرة

يركز على أجزاء من الأشياء (على سبيل المثال ، العجلات)

ينزعج من التغييرات الطفيفة

لديه اهتمامات مهووسة

يجب أن تتبع إجراءات معينة

يرفرف الأيدي ، أو يحجر الجسم ، أو يدور في دوائر

ردود أفعال غير عادية للطريقة التي تبدو بها الأشياء أو رائحتها أو طعمها أو مظهرها أو ملمسها

مميزات وخصائص اخرى

المهارات اللغوية المتأخرة

مهارات الحركة المتأخرة

تأخر المهارات المعرفية أو التعليمية

السلوك المفرط والاندفاعي و / أو الغافل

اضطراب الصرع أو النوبات

عادات الأكل والنوم غير المعتادة

مشاكل الجهاز الهضمي (مثل الإمساك)

مزاج غير عادي أو ردود فعل عاطفية

القلق أو التوتر أو القلق المفرط

عدم وجود خوف أو خوف أكثر مما كان متوقعا

من المهم ملاحظة أن الأطفال المصابين بالتوحد قد لا يكون لديهم كل أو أي من السلوكيات المدرجة كأمثلة.