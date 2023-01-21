شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تغييرات بسيطة في حياتك لعلاج مرض الكبد الدهني.. تجنب الأطعمة الدسمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض الكبد الدهني هو أحد الأمراض التي تهاجمك بصمت، ويتسلل دون ظهور أي أعراض بارزة، مما يجعله أكثر خطورة، ويؤثر الكبد الدهني على الشخص عندما يكون هناك تراكم زائد للدهون في الكبد، يمكن أن تؤدي زيادة الدهون في الكبد إلى الالتهاب والتسبب في تلف الكبد بشكل دائم، في هذا التقرير نتعرف على تغييرات بسيطة في حياتك لعلاج مرض الكبد الدهني، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

أظهرت الدراسات أن إجراء تغييرات في نمط حياتك يمكن أن يساعد في عكس حالة الكبد الدهني إنه تراكم للدهون في الكبد، ولا يضر طالما أنك تفعل شيئًا لعكس الحالة وتجنب المضاعفات.

فيما يلي بعض الطرق البسيطة والفعالة للتعامل مع الكبد الدهني وإعادة حياتك إلى مسارها الصحيح: 1. إنقاص الوزنهل تعلم أنه حتى الانخفاض الطفيف في وزنك يمكن أن يساعد في خفض الدهون في الكبد؟ وجدت دراسة نشرت في مجلة Gastroenterology أن فقدان 10٪ من وزن الجسم يمكن أن يساعد في تقليل دهون الكبد والالتهابات، أظهرت العديد من الدراسات الأخرى أن التحكم في وزنك يساعد في علاج الكبد الدهني.

2. تناول الأكل الصحييلعب النظام الغذائي دورًا كبيرًا عندما يتعلق الأمر بصحة الكبد، تحتوي معظم الخضروات والفواكه الكاملة على الألياف، مما يساعد على تقليل الدهون في الكبد، اتبع نظامًا غذائيًا غنيًا بالدهون الصحية ومضادات الأكسدة والكربوهيدرات المعقدة، يجب عليك أيضًا اختيار الأطعمة الغنية بالدهون مثل الأسماك وبذور الكتان والزيتون والمكسرات والأفوكادو.

3. ممارسة الرياضة أمر لا بد منهواحدة من أكبر فوائد التمرين أنها توازن جسمك من الداخل إلى الخارج، وفقًا لمراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها (CDC) ، يجب أن يمارس الشخص البالغ 150 دقيقة على الأقل من النشاط البدني المعتدل إلى المكثف أسبوعيًا سواء كان ذلك مشيًا طويلاً في حديقة أو القيام بتمارين عالية الكثافة في صالة الألعاب الرياضية . 4. تجنب الأطعمة الدسمةهل تعلم أن السعرات الحرارية الزائدة في نظامك يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالكبد الدهني؟، عندما يكون الكبد غير قادر على تكسير الدهون بالطريقة التي ينبغي أن يتراكم فيها الكثير من الدهون في الكبد، كما أن تناول الأطعمة الدهنية يزيد من صعوبة قيام الكبد بعمله بالنسبة لأولئك الذين يعانون من كبد دهني بالفعل، فإن الأمر أسوأ لأن تناول الكثير من الدهون سيؤدي إلى التهاب أو تندب.

5. تناول المزيد من البروتين لا يساعدك تناول كمية كافية من البروتين على إنقاص الوزن فحسب، بل يساعدك أيضًا على الشفاء بشكل أسرع، وجدت دراسة ألمانية نُشرت في مجلة Liver International أن تناول نظام غذائي غني بالبروتين يمكن أن يساعد في تقليل دهون الكبد لذلك ، من المهم بالنسبة لك تضمين الأطعمة الغنية بالبروتين في نظامك الغذائي مثل الأسماك والمأكولات البحرية والحليب قليل الدسم والجبن واللبن والبيض والفاصوليا وما إلى ذلك.