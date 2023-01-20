تناول الخضراوات يُقلل من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني

أظهرت دراسة جديدة، أن تناول كميات كبيرة من الخضراوات والبطاطس، يقلل من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، بحسب ما نشره موقع تايمز أوف إنديا.تناول الخضراوات يقلل من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني ووجدت الدراسة الحديثة، التي أجراها باحثون دنماركيون حول العلاقة بين تناول الخضار، والبطاطس والإصابة بمرض السكري من النوع 2، واكتشفوا أنه يقلل من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

وأشاروا في دراسته إلى ضرورة تناول المصابين بداء السكري من النوع الثاني، وأوضحوا أن تناول الرقائق من البطاطس، والمسلوقة والمحمصة والمهروسة منها، مرتبطًا بشكل إيجابي بمرض السكري من النوع 2.

علاقة عكسية بين تناول الخضراوات والسكري



في حين وجدت الدراسة علاقة عكسية بين تناول الخضار ومرض السكري من النوع 2، فقد وجدت أن هذه العلاقة استقرت عند تناول الخضار من 150 إلى 250 جرام / يوم، ولوحظ وجود خطر أقل بنسبة 12-14٪، عند تناول الخضروات بين 200 و400 جرام / يوم.

وخلص الباحثون إلى أن الارتباط العكسي، كان أكثر حدة لانخفاض المدخول، ولم يلاحظ أي انخفاض إضافي في المخاطر، فيما يتعلق بإجمالي تناول الخضار 250 جرام / يوم.

وقالت الدكتورة أيشواريا كريشنامورثي، استشارية الغدد الصماء والسكري، ومؤلف الدراسة: البطاطس من الخضروات المتنوعة والمحبوبة، وتشكل جزءًا مهمًا من العديد من الأطباق الرئيسية، فهي غنية بالبوتاسيوم وفيتامين ب، والجلد مصدر كبير للألياف.

وأضاف أن المصابين بداء السكري من لنوع الثاني، يجب أن تفهم تأثيرها على مستويات الجلوكوز في الدم وأهمية حجم الحصة.

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