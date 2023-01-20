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القاهرة - سامية سيد - مع ظهور أحدث متغير فرعى من سلالة أوميكرون XBB.1.5 وهى "السلالة الأكثر قابلية للانتقال" حتى الآن تتشابه أعراض المتغير الجديد مع نزلات البرد بشكل كبير، لذا نقدم في هذا التقرير كيف تعرف إذا كنت مصاباً بمتغير XBB.1.5 لكورونا أم نزلة برد؟ بحسب موقع "تايمز أوف إنديا". أعراض تشبه الزكام أكثر من أعراض الأنفلونزا

قالت ماريا فان كيركوف، الرئيسة الفنية لمنظمة الصحة العالمية حول كورونا ، إن XBB.1.5 هو "البديل الفرعي الأكثر قابلية للانتقال والذي تم اكتشافه حتى الآن"، ومع ذلك، فإن أعراض أحدث متغير أوميكرون "شبيهة بالبرد أكثر ما هى شبيهة بالأنفلونزا".

وفقًا لتحالف اللقاحات Gavi، فإن هذا صحيح بشكل خاص بين المرضى الذين تم تطعيمهم أو أصيبوا بالعدوى من قبل، حيث تشير التقارير أيضًا إلى أن أعراض XBB.1.5 تشبه إلى حد ما أعراض سلالات أوميكرون السابقة.

كيف تتحقق من إصابتك بكورونا أو البرد؟

كل من نزلات البرد وكورونا هي التهابات الجهاز التنفسي التي تنتشر من شخص لآخر من خلال الرذاذ الذي يأتي من الأنف والفم، لكن من الأهمية بمكان أن تعرف أن كلا النوعين من العدوى مختلفان.

حاليًا ، يُقال إن أعراضًا مثل التهاب الحلق وسيلان الأنف والصداع وآلام الجسم هي بعض الأعراض الأكثر شيوعًا لمتغير XBB.1.5 ، والتي تشبه أيضًا أعراض نزلات البرد. ومع ذلك ، في حين أن كورونا ناتج عن فيروس كورونا، يمكن أن يحدث نزلات البرد بسبب أربعة فيروسات فيروسات- فيروسات الأنف هي الأكثر شيوعًا.

بالمقارنة مع كورونا فإن نزلات البرد لديها فترة حضانة محتملة أقصر ، وتسبب أعراضًا محددة ، كما أنها أقل خطرًا من حيث المضاعفات والوفيات.

اختبر نفسك

إذا كان لديك أي من الأعراض التي تشبه نزلة البرد أو كورونا، فإن أفضل طريقة للتمييز بينها هي عن طريق إجراء اختبار كورونا، في حالة استمرار الأعراض لأكثر من 2-3 أيام، من المهم أن تجري اختبار تشخيص كورونا للحصول على نتيجة دقيقة، يمكنك اختيار إجراء اختبار RT-PCR أو اختبار مستضد سريع.

كل من كورونا ونزلات البرد قابل للانتقال ومع ذلك ، بغض النظر عما إذا كنت مصابًا بكورونا أم لا ، إذا كانت لديك أعراض ، فإن العزل هو المفتاح، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية المحدثة حول كورونا تم تقليل فترة العزل إلى 10 أيام من تاريخ ظهور الأعراض. علاوة على ذلك ، إذا كان اختبار مرضى كورونا سلبيًا في اختبار سريع قائم على مستضد ، فيمكن خروجهم قبل فترة العزل.

بالإضافة إلى ذلك ، بالنسبة لأولئك الذين ثبتت إصابتهم بكورونا ولكن ليس لديهم أي علامات أو أعراض ، يوصى بفترة عزل لمدة 5 أيام (في حالة عدم وجود اختبار).

كيف تقلل من خطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي؟

وسط متغيرات كورونا الناشئة الجديدة ، يعد الالتزام بالسلوك المناسب لكورونا أمرًا بالغ الأهمية.

يعد ارتداء الأقنعة والحفاظ على مسافة اجتماعية واتباع النظافة المناسبة لليدين خطوات مهمة للحد من انتشار العدوى.

يوصي الخبراء أيضًا بتلقي لقاحات وجرعات معززة ضد الفيروس.