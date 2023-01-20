أطباء يبتكرون تحليلًا إشعاعيًا لعلاج مرضى الضغط

أبتكر فريقا علميا تحليلا إشعاعيا يسهل التعرف على إصابة الكثير من مرضى الضغط وطرق العلاج، إذ نجح الاختبار بعد التجربة في إزالة أعراض ارتفاع الضغط.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن فريقا من جامعة كوين ماري في لندن، أجرى التحليل على ١٢٤ شخصا لمعرفة قدرة الاختبار على كشف سبب ارتفاع ضغط الدم وكيفية علاجه.

ويكشف التحليل، عن عقيدات غدة الأدرينالين التي تنتج هرمون الأولدستيرون الذي يخزن الملح في الدم؛ مما يؤدي إلى الإصابة.

ويتألف التحليل من مادة مشعة يحقن في غدة الأدرينالين أعلى الكلية، وعند إجراء أشعة لها، وحال وجود العقيدات، تظهر بالصورة لتزال الغدة المسؤولة عنها، وتبقى الثانية تكفي الجسم حين الحاجة للأدرينالين.

وأوضح الفريق خلال التجربة، أن ثلثي المبحوثين لديهم عقيدات مفرزة للأولدستيرون وأزيلت الغدد.

وتمكن نحو ٢٥ من الذين تمت إزالة الغدد لديهم من الاستغناء التام عن أدوية الضغط بعد عودة الضغط لمعدله الطبيعي، بينما استغنت البقية بعد إزالة الغدد عن نصف أدوية الضغط التي يتناولونها.

يذكر أن ارتفاع ضغط الدم بسبب الأولدستيرون يصيب الكثير من مرضى الضغط حول العالم.

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