شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية: النظام الغذائي النباتي الصحي يحمى من هذه الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف فريق من الباحثين من خلال دراستهم في جامعة "هارفارد" الأمريكية، أن بعض التغييرات في نظامنا الغذائي، يمكن أن تطيل متوسط العمر المتوقع. وذلك وفقا لما نشره موقع "فوكس نيوز" .

وتوصل الباحثون بعد تحليل بيانات أكثر من 119 ألف بالغ، إلى أنه يمكنك تقليل خطر الوفاة المبكرة بنسبة 20 % تقريبا، عن طريق تناول المزيد من الأطعمة من خلال 4 أنماط صحية.

وأظهرت الدراسة، أن الأشخاص الذين يتناولون "وجبات عالية الجودة" أو يتبعون حمية بأغذية غنية بالعناصر المفيدة، لديهم خطر أقل بنسبة 20 % للوفاة مبكرا بسبب السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والتنكس العصبي، مقارنة بغيرهم ممن لا يتبعون مثل هذا النظام الغذائي.

وتضمنت "الأنظمة الغذائية عالية الجودة" كلا من مؤشر الأكل الصحي، وحمية البحر المتوسط، والنظام الغذائي النباتي الصحي، ومؤشر الأكل الصحي البديل.وتشترك جميع هذه الأنظمة الغذائية بمكوناتها التي تضم الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والمكسرات والبقوليات.

وفي ذات السياق قال الباحث الرئيسي من جامعة هارفارد فرانك بي هو: "الشيء الجيد هو أنه يمكن لمن يمل من اتباع نمط غذائي واحد لفترة من الزمن، الانتقال إلى نمط غذائي صحي آخر، يحقق من خلال فوائد عظيمة للجسم".

النظام الغذائي النباتي الصحي يشمل الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات والمكسرات والبطاطس والبقوليات والزيوت.

مؤشر الأكل الصحي البديل يستند إلى الأطعمة والمغذيات التي تتنبأ بخطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مع التأكيد على أن الأطعمة التي نتناولها أكثر أهمية من النسب المئوية للمغذيات نفسها.