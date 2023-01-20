شكرا لقرائتكم خبر عن المشى 5 دقائق كل نصف ساعة يقلل المخاطر الصحية للجلوس فترات طويلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قالت دراسة جديدة إن المشى 5 دقائق كل نصف ساعة طريقة بسيطة لتعويض المخاطر الصحية الناتجة عن الجلوس لفترات طويلة طوال اليوم، بحسب موقع "science".

وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة Medicine & Science in Sports & Exercise طلب الباحثون من 11 من البالغين الأصحاء في منتصف العمر وكبار السن الجلوس في المختبر لمدة 8 ساعات - وهو ما يمثل يوم عمل عاديًا - على مدار خمسة أيام منفصلة في أحد تلك الأيام ، جلس المشاركون لمدة 8 ساعات كاملة مع فترات راحة قصيرة فقط لاستخدام الحمام.

في الأيام الأخرى اختبر الباحثون عددًا من الاستراتيجيات المختلفة لتفريق الجلوس مع المشي الخفيف على سبيل المثال، في يوم ما ، سار المشاركون لمدة دقيقة واحدة كل نصف ساعة. وفي يوم آخر ساروا لمدة 5 دقائق كل ساعة.

كان الهدف هو العثور على أقل قدر من المشي يمكن للشخص القيام به لتعويض الآثار الصحية الضارة للجلوس على وجه الخصوص، وقام الباحثون بقياس التغيرات في مستويات السكر في الدم وضغط الدم ، وهما عاملان مهمان من عوامل الخطر لأمراض القلب.

وجد الباحثون أن المشي الخفيف لمدة 5 دقائق كل نصف ساعة كان الاستراتيجية الوحيدة التي خفضت مستويات السكر في الدم بشكل كبير مقارنة بالجلوس طوال اليوم.

على وجه الخصوص ، فإن المشي لمدة 5 دقائق كل نصف ساعة يقلل من ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد تناول الطعام بنسبة 60 % تقريبًا.

كما أدت هذه الاستراتيجية إلى خفض ضغط الدم بمقدار أربع إلى خمس نقاط مقارنة بالجلوس طوال اليوم لكن المشي لفترة أقصر وأقل تكرارًا أدى إلى تحسين ضغط الدم أيضًا حتى مجرد المشي الخفيف لمدة دقيقة واحدة كل ساعة يخفض ضغط الدم بمقدار خمس نقاط.

بالإضافة إلى الفوائد الصحية الجسدية ، كانت هناك أيضًا فوائد للصحة العقلية لفترات المشي خلال الدراسة ، طلب الباحثون من المشاركين تقييم حالتهم العقلية باستخدام استبيان ووجدوا أنه مقارنة بالجلوس طوال اليوم ، فإن المشي الخفيف لمدة 5 دقائق كل نصف ساعة يقلل من الشعور بالتعب، ويضع المشاركين في حالة مزاجية أفضل ويساعدهم على الشعور بمزيد من النشاط.حتى المشي مرة واحدة فقط كل ساعة كان كافياً لتحسين الحالة المزاجية وتقليل الشعور بالتعب.

يصاب الأشخاص الذين يجلسون لساعات طويلة بأمراض مزمنة بما في ذلك مرض السكري وأمراض القلب والخرف وأنواع عديدة من السرطان بمعدلات أعلى بكثير من الأشخاص الذين يتحركون طوال اليوم.

كما أن نمط الحياة الذي يتسم بقلة الحركة يعرض الناس لخطر الموت المبكر بشكل أكبر لكن مجرد ممارسة الرياضة يوميًا قد يمنع الآثار الصحية الضارة للجلوس.