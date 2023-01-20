طرق طبيعية لعلاج حب الشباب بخطوات بسيطة

يعانى البعض من حب الشباب المنتشر على الوجه، والذى يتسبب في الشعور بالإزعاج والإحراج خاصة للنساء، ويمكن التخلص من هذه المشكلة من خلال اتباع وصفات طبيعية لعلاج حب الشباب والتى نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "thehealthy".



وصفة الشاي الأخضر لعلاج حب الشباب

يحتوي الشاي الأخضر على مركبات مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة تساعد في التخلص من حب الشباب وآثاره، وذلك من خلال استخدام كوب بارد من الشاي الأخضر كغسول للوجه أو وضع الكيس على المنطقة المصابة، حيث يساعد ذلك على تهدئة البشرة وتقليل الالتهاب والتخلص من حب الشباب.

وصفة العسل لعلاج حب الشباب

يحتوى العسل على خصائص مضادة للبكتيريا والذى يساعد في التخلص من حب الشباب، من خلال وضع ملعقة صغيرة من العسل على المناطق المصابة بالوجه، أو عمل قناع وجه عن طريق خلط نصف كوب من العسل مع كوب من دقيق الشوفان العادي ووضعه على الوجه وتركه لمدة 30 دقيقة.



وصفة البابونج لعلاج حب الشباب

يساعد البابونج في تقليل التهاب الجلد وقد يعمل على علاج حب الشباب، وذلك من خلال خلط محتويات كيس البابونج مع كمية كافية من الماء لتشكيل عجينة، ووضعه على الوجه، وإزالته بالتناوب، وذلك بعد نقع كيسين من البابونج مع كوب من الماء المغلي لمدة 15 دقيقة، وتركه حتى يبرد، ثم غمس كرة قطنية لوضعه على الوجه بعد تنظيف البشرة.



وصفة جل الصبار لعلاج حب الشباب

يساعد جل الصبار على علاج حب الشباب ومحاربة العدوى وتقليل ظهور الندوب، من خلال تحضير الجل أو كشطه من نبات الصبار ووضعه على حب الشباب وتركه لعدة دقائق ثم غسل الوجه بالماء.

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