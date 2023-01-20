10 نصائح للفتاة المُقبلة على الزواج

في السنوات الأولى من الزواج قد يتسبب اختلاف الطباع الكثير من المشاكل ونجد الزوجة لا تجيد التعامل مع شريكها لأنها تفتقد كثيراً من خبرة الحياة الزوجية ودورها، فتغلب العاطفة عليها في طريقة معاملتها مع كافة الأمور، ومع التحضير للزواج تقابل الفتاة العديد من المواقف الصعبة التي تواجهها خاصة مع اختلاف ثقافة الشريك وطباع عائلته وغالبا ما تصدم بها، خلال السطور التالية بعض النصائح للفتاة المقبلة على الزواج لكي تتجنب الصدام مع زوجها ويكون الود صفة لتقوية العلاقة بين الشريكين .

وضع الخطط:

وضع خطط مع شريك الحياة بما يتناسب مع ظروفه المادية والإتفاق على النفقات لإعداد المنزل وتجهيزه.

الوضوح:

لابد من وضوح رؤية بطريقة الحياة مع عائلة الشريك ومدى العلاقة بينهم وأسلوب الحياة المتبع معهم، وعن دورك في الحياة اليومية مع حماتك المستقبلية.



تجنب المشاكل مع الحماة

لا تفتعلي المشاكل بينك وبين الحماة واصنعي حبال من الود والتفاهم معها وعليكى بصداقتها وذلك يقلل من المشاكل المستقبلية، مع رسم طريق لنفسك في كيفية التعامل ووضع حدود لحياة الخاصة.

تجنب حصار الزوج:

لا تكوني دائمة الحصار للزوج في كل خطواته وامنحيه فرصة لمتابعة حياته اليومية بشكل هادئ، ولا داعى للمراقبة والشك في كل تصرفاته.



الصفات لا تتغير :

طباع شريك حياتك لن تتغير مع الوقت أو بعد الزواج فلا تتوقعي تغير الصفات حتى لا تنصدمي وتزيد المشاكل فيما بعد، عليكى بامتصاص بعض التصرفات المثيرة للغضب ولا تكثري من النقد الزائد عن اللزوم.

الحفاظ على الأسرار :

عليكى بالحفاظ على الأسرار فيما بينكما ولا تدخلي أسرتك خاصة في الأمور الخاصة وتجنبي أفشاء الأسرار.



التنازل :

التنازل عن بعض الصغائر لا يقلل منك أو قيمتك ولكن طريق لتكوين حياة هادئة لا تعصف بها مشاكل ونزاعات يمكن حلها بهدوء وحكمة.



تجنب رفع الصوت:

تجنب رفع صوتك على شريك حياتك أو استخدام العنف اللفظي أو الاستهانة والتقليل منه ومن إمكانياته.

تجنب المقارنة:

ابتعدي عن المقارنة بينك وبين أصدقاءك ولا تطلبي ما يفوق قدرة شريك حياتك المادية واعلمي ظروفه جيداً وتأقلمي مع حياته تجنباً للمشاكل التي تؤرق الحياة.



التفاهم:

حاولي التفاهم معه واظهري مدى الحب ومشاعر الود والتعلق بشريك الحياة وامنحيه قدراً من الثقة المتبادلة بينكما.

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