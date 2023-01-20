شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الريتينول وطرق استخدامه.. من محاربة التجاعيد إلى حب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الرتينويدات هي أشهر العلاجات المضادة للشيخوخة وأكثرها فعالية، تم اكتشافها في أوائل القرن العشرين ، شهدت الرتينويدات ارتفاعًا هائلاً في شعبيتها ، وأصبحت كلمة مألوفة تقريبًا، هناك عدة أنواع مختلفة من الرتينويدات ، الريتينول هو أكثر الأنواع شيوعًا والأكثر استخدامًا فهو يساعد في علاج حب الشباب ، وتلاشي التجاعيد والبقع الداكنة ، وتحسين مظهر الندبات ، وجعل بشرتك أكثر نعومة وإشراقًا، وإليك كل ما تريد معرفته عن الريتينول ، وفقا لما نشره موقع " healthnews".

كيف يعمل الريتينول؟

يعمل الريتينول بعدة طرق لمساعدة مختلف مشاكل البشرة وحالاتها:

يزيد من تجدد الخلايا لتجديد خلايا الجلد.

يقشر خلايا الجلد الميتة التي تسد المسام وتجعل البشرة تبدو باهتة.

يقلل من إفراز الدهون (الزيت) ، مما يجعل البشرة أقل دهنية وعرضة لحب الشباب.

يزيد من إنتاج الكولاجين والإيلاستين ، مما يزيد من سماكة الجلد ويجعله أقل عرضة للتجاعيد.

يقلل من فقدان الماء ويجعل البشرة أكثر "ممتلئة".

يعمل على تحييد الجذور الحرة لمنع تكسر الكولاجين.

يعالج الريتينول أيضًا مجموعة متنوعة من الأمراض الجلدية:

حَبُّ الشّبَاب

يزيل الريتينول خلايا الجلد الميتة التي تسد المسام وتؤدي إلى ظهور الرؤوس السوداء، كما أنه يقلل من إفراز الدهون وله خصائص مضادة للالتهابات. نظرًا لأن الريتينول عبارة عن ريتينويد ضعيف ، فقد لا يكون قويًا بما يكفي لعلاج حالات حب الشباب المتوسطة والشديدة.

التجاعيد

يساعد الريتينول في التخلص من التجاعيد بعدة طرق، يزيد من إنتاج الكولاجين والإيلاستين ، مما يزيد من سماكة الجلد ويحسن مظهره، ترقق الجلد مع تقدمنا ​​في العمر يجعل التجاعيد أكثر وضوحًا، يعمل الريتينول على تحييد الجذور الحرة التي تسبب تكسير الكولاجين والإيلاستين، يساعد على ترطيب بشرتك عن طريق منع فقدان الماء.

فرط تصبغ

يمكن أن يتلاشى الريتينول البقع الداكنة التي تسببها الشمس أو حب الشباب عن طريق زيادة معدل دوران الخلايا وتقشير خلايا الجلد الميتة، يعمل الريتينول على تفتيح البشرة وتوحيد لونها.

جلد خشن باهت

يزيل الريتينول خلايا الجلد الميتة التي يمكن أن تجعل بشرتك تبدو باهتة وخشنة ، مما يؤدي إلى بشرة أكثر إشراقًا ونعومة.

ما هي الآثار الجانبية للريتينول؟

هناك العديد من الآثار الجانبية الشائعة عند بدء روتين الريتينول، تشمل أكثرها شيوعًا الجفاف والحكة إذا تركت دون علاج ، فقد تصبح بشرتك حمراء وملتهبة، سيؤدي ذلك إلى وجع وتورم.

كيف استخدم الريتينول؟

عند بدء روتين الريتينول ، يحتاج معظم المرضى إلى البدء في استخدامه ببطء ، إذا كانت بشرتك حساسة ، فأنت تريد البدء في استخدامها مرة واحدة في الأسبوع، يمكنك زيادة معدل الاستخدام كل أسبوعين إذا كانت بشرتك تتحمله. على مدار عدة أسابيع ، يمكنك زيادة استخدام الريتينول تدريجيًا كل ليلة.

يجب أن يبدأ روتين الريتينول الليلي بغسل وجهك بمنظف لطيف ، اختر منظفًا مضادًا للحساسية وخالٍ من الصبغة والعطور، تجنب قطع الصابون التي تدمر حاجز بشرتك وتضرها، جففيها بمنشفة نظيفة.

عندما تبدأ الريتينول لأول مرة ، فأنت تريد الانتظار 30- 60 دقيقة بعد غسل وجهك قبل وضع الريتينول، سيؤدي ذلك إلى تقليل الكمية الممتصة والآثار الجانبية التي قد تواجهها، ما عليك سوى كمية بحجم حبة البازلاء من الريتينول للحصول على الفوائد، المزيد ليس أفضل.

يجب استخدام الريتينول ليلاً فقط، يمكن تعطيله بضوء الشمس ، لذلك لا فائدة من استخدامه أثناء النهار، أيضًا ، تريد أن يتم وضع الريتينول تحت مرطب كثيف ليلي.