شكرا لقرائتكم خبر عن 4 إسعافات سريعة لإنقاذ شخص يعانى من نوبة قلبية.. كيف تعرف الأعراض؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساهمت أنماط الحياة غير الصحية وقلة النشاط البدنى في زيادة أمراض القلب على مستوى العالم، بما في ذلك المشكلة الخطيرة والمميتة للسكتة القلبية المفاجئة، ويعد الوقت أمرًا حاسمًا في حالة السكتة القلبية المفاجئة ، لذلك من الضروري التصرف بسرعة واتباع الخطوات اللازمة لمعالجة الموقف سواء كنت تعاني من سكتة قلبية مفاجئة أو كنت بصحبة شخص يواجه نفس المشكلة، يمكن للإجراء السريع الذي تتخذه أن يحدث فرقًا في إنقاذ الحياة، بحسب موقع تايمز أوف إنديا.





الأعراض الأولية لنوبة قلبيةقال الدكتور سيدانت جين، كبير أطباء القلب التداخلي ومدير علوم القلب بمستشفيات شالبي إندور بالهند، "الضغط غير المريح على الصدر، أو الانزعاج هي علامات تحذيرية لنوبة قلبية قادمة.

من المؤشرات التحذيرية ألم الصدر الذي يشبه الضغط ويستمر لأكثر من 10 دقائق.

أحد هذه الأعراض التي يجب الانتباه لها هو عدم الراحة في أجزاء مختلفة من الجزء العلوي من الجسم يعد الألم أو الانزعاج في أحد أو كلا الذراعين أو الظهر أو الرقبة أو الفك أو المعدة من بين أعراض السكتة القلبية.

أحد أكثر أعراض النوبة القلبية شيوعًا هو ضيق التنفس .

１- افحص النبضإذا كان شخصا ما من حولك يتنفس بصعوبة، فإن أول شيء يجب عليك فعله هو فحص النبض. للتحقق من وجود نبض، ضع إصبعين على معصم الشخص أو رقبته وتحقق من الشعور بنبض قوي وثابت.

يمكنك أيضًا محاولة وضع أذنك على صدر الشخص والاستماع إلى دقات القلب. إذا لم تتمكن من العثور على نبض أو إذا كان الشخص لا يتنفس ، فمن المهم أن تبدأ الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) على الفور.

２- ابدأ الإنعاش القلبي الرئويإذا كان الشخص لا يتنفس أو كان يلهث فقط ، يجب أن تبدأ الإنعاش القلبي الرئوي على الفور.

الإنعاش القلبي الرئوي هو مزيج من التنفس الإنقاذي والضغط على الصدر الذي يضخ الأكسجين والدم إلى القلب والدماغ.

３- اتصل بسيارة إسعاف أو اصطحبه إلى أقرب مستشفىإذا كان شخص ما يعاني من سكتة قلبية مفاجئة ، فمن المهم استدعاء سيارة إسعاف على الفور.

كل دقيقة مهمة في هذه الحالة ، حيث إن الرعاية الطبية العاجلة يمكن أن تزيد من فرص النجاة والتعافي. إذا كانت سيارة الإسعاف غير متوفرة أو إذا كانت بعيدة جدًا ، فقد تحتاج إلى نقل الشخص إلى أقرب مستشفى بنفسك.

استخدم مزيل الرجفان الخارجي الآلي (AED) جهاز AED هو جهاز يوجه صدمة للقلب أو يعمل على إزالة الرجفان لمحاولة استعادة النظم الطبيعي إنه سهل الاستخدام ويمكن أن يكون أداة منقذة للحياة في حالة توقف القلب المفاجئ.

４- متابعة الإنعاش القلبي الرئويإذا لم يبدأ قلب الشخص في النبض مرة أخرى بعد استخدام جهاز إزالة الرجفان الخارجي الآلي (AED) ، فتابع الإنعاش القلبي الرئوي حتى وصول طاقم الطوارئ الطبي. من المهم الاستمرار في محاولة إنعاش الشخص حتى وصول المساعدة ، حيث قد تكون لديهم فرصة أفضل للبقاء على قيد الحياة إذا بدأ الإنعاش القلبي الرئوي بسرعة واستمر حتى وصول المساعدة الطبية.إذا شاهدت شخصًا يعاني من سكتة قلبية مفاجئة ، فمن المهم التصرف بسرعة واتخاذ الخطوات الصحيحة للمساعدة في إنقاذ حياته.