شكرا لقرائتكم خبر عن أجهزة المساعدة على السمع تقلل احتمالات إصابة كبار السن بالخرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن كبار السن الذين يعانون من مشاكل في السمع كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف في المستقبل، لكن قد تقلل أدوات المساعدة السمعية مثل: السماعات من هذه المخاطر بحسب موقع "Health".

وقال مؤلف الدراسة نيكولاس ريد، أخصائي السمعيات في مركز كوشلير للسمع والصحة العامة في مستشفيات جونز هوبكينز الأمريكية: "هناك دليل على أن فقدان السمع يسبب تغيرات هيكلية في الدماغ، لعدم الحصول على مدخلات للحفاظ على قوة عقلك، لذلك قد تصاب بضمور في بعض المناطق، ما يؤدي إلى الخرف".

بالإضافة إلى ذلك فإن الكفاح المستمر من أجل السمع يمكن أن يجعل عقلك يعمل بجدية أكبر، ما يتسبب في الإرهاق ويمهد الطريق لمشاكل التفكير والذاكرة.

وأضاف ريد أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع قد ينسحبون من المناسبات الاجتماعية، ومن المعروف أن البقاء على اتصال بالعالم يساعد في الوقاية من الخرف.

ما يقرب من واحد من كل ثلاثة أمريكيين تتراوح أعمارهم بين 65 و 74 عامًا ونصف كبار السن يعانون من ضعف سمع شديد بما يكفي للتأثير على نوعية حياتهم، وفقًا للمعهد الوطني الأمريكي للصمم واضطرابات التواصل الأخرى، ومع ذلك فإن غالبية هؤلاء الأشخاص لا يستخدمون المعينات السمعية.

وفي هذه الدراسة التي أجريت على أكثر من 2400 من كبار السن، نصفهم فوق 80 عامًا، كان هناك ارتباط واضح بين شدة فقدان السمع والخرف، على وجه التحديد كان الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع المعتدل إلى الشديد معرضون لخطر الإصابة بالخرف بنسبة 61% أكثر من أولئك الذين يتمتعون بحاسة سمع طبيعية. ومع ذلك، خفف استخدام أجهزة مساعدة للسمع من هذه المخاطر.

الأشخاص الذين يعانون من ضعف سمع متوسط إلى شديد والذين يستخدمون أجهزة سمعية لتضخيم الصوت لديهم خطر أقل بنسبة 32% للإصابة بالخرف مقارنة بأقرانهم الذين لم يستخدموا أجهزة سمعية.