شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة تناولها يوميا لحرق دهون البطن.. منها الفلفل الحار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يوجد نظام غذائي معجزة يسرع من حرق دهون البطن، ولكن عند اتخاذ خيارات الأكل الصحي لفقدان الوزن، عادةً ما تكون الدهون في منطقة الوسط هي أول ما يذوب، ووفقًا لخبيرة التغذية الأمريكية ميليسا متري، أكدت أن هناك عدد من الأطعمة التي يجب إضافتها لنظامك الغذائي يوميا لحرق دهون البطن، وإليك قائمة الأطعمة وفقا لما نشره موقع " eatthis".

وأكدت أن زيادة الدهون في البطن يمكن أن تكون ضارة بصحتك، حيث ترتبط الدهون الحشوية - وهي الدهون "العميقة" التي تشمل أعضاءك - بالعديد من المشكلات الصحية، مثل مرض السكري من النوع 2 ، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب ، وسرطان الثدي ، وسرطان القولون ، والخرف، ومن الضروري القيام بتناول وجبات صحية وممارسة الرياضة من أجل إنقاص وزنك وتقويتها وتعزيز صحتك بشكل عام.

البيض

البيض هو أحد مصادر البروتين الأعلى جودة ،يبقيك مشبعًا ولديه عدد أقل من السعرات الحرارية مقارنة بالدهون والكربوهيدرات، إن تضمين البيض كمصدر منتظم للبروتين يساعدك على تناول كميات أقل ، وبالتالي يحرق دهون البطن.

افوكادو

تظهر الأبحاث أن الأفوكادو يمكن أن يغير بشكل إيجابي كيفية توزيع دهون البطن لدى النساء، كشفت دراسة واحدة نشرت في مجلة التغذية ، أن النساء اللائي تناولن الأفوكادو كجزء من الوجبة اليومية شهدن انخفاضًا في الدهون الحشوية ، وهي دهون البطن العميقة التي يصعب استهدافها.

الفلفل الحار

يحتوي الفلفل الحار على مركب يسمى الكابسيسين يثبط الشهية ويمكن أن يساعد جسمك على حرق المزيد من الدهون ، ويقال إنه يقوم بذلك عن طريق تحويل ما يسمى بالدهن الأبيض إلى "دهون بنية" في الجسم، تساعد الدهون البنية ، على حرق المزيد من السعرات الحرارية والدهون حول منطقة البطن.

كرنب

الكرنب أحد "أفضل الأطعمة الفائقة لخسارة الوزن" ، وفقًا لدراسة أجريت عام 2022 ، يمكن للأفراد الذين يستهلكون المزيد من الكرنب أن يخسروا وزنًا أكبر، فهو مغذي بشكل لا يصدق ، ومنخفض السعرات الحرارية بشكل طبيعي ، ويشبع بشكل ، مما يجعل من السهل الالتزام بخطة إنقاص الوزن منخفضة السعرات الحرارية .

التوت

حان الوقت لزيادة تناول التوت إذا كنت ترغب في حرق دهون البطن، يمكن أن يؤثر التوت مثل الفراولة والتوت على الجينات التي تدير حرق الدهون وتخزينها في جسمك ، التوت غني بالألياف ومنخفض في السعرات الحرارية ، وهو مزيج ناجح لفقدان الوزن، كما أنه غني بمضادات الأكسدة التي تسمى الأنثوسيانين ، والتي يعتقد أنها مسؤولة عن الكثير من فوائد فقدان الوزن.