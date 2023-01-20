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القاهرة - سامية سيد - تعد العدوى الفطرية من أكثر أنواع العدوى شيوعًا عند مرضى السكر، وقد تكون هناك عدوى جلدية خفيفة أو عدوى خطيرة، ولكن لا ينبغي الاستخفاف بالعدوى الفطرية، في هذا التقرير نتعرف على الصلة بين مرض السكري والالتهابات الفطرية، بحسب موقع "Health".

ما يصل إلى 25 مليون شخص في العالم معرضون لخطر الموت بسبب الالتهابات الفطرية يحتاج مرضى السكري إلى توخي المزيد من الحذر لأنهم عرضة للعدوى بسبب اضطراب التمثيل الغذائي والخلل المرتبط بالمناعة والعديد من اضطرابات الأعضاء.

الالتهابات الفطرية شائعة بين مرضى السكر

تعد العدوى الفطرية، بما في ذلك عدوى الخميرة المهبلية، من أكثر أنواع العدوى شيوعًا التي لوحظت لدى مرضى السكري.

إن أي شخص مصاب بمرض السكري - من النوع 1 أو النوع 2 - أكثر عرضة للإصابة بعدوى فطرية من أي شخص غير مصاب بالسكري.

لماذا يجب على مرضى السكر الحذر من الالتهابات الفطرية؟

يعرف الأشخاص المصابون بالسكري أنه يجب عليهم توخي الحذر بشأن الكثير من الأشياء. يجب عليهم أيضًا الانتباه للعدوى الفطرية.

السبب في أن مرضى السكري أكثر عرضة للإصابة بالعدوى الفطرية هو ارتفاع مستوى السكر في الدم لديهم نظرًا لأن الفطريات تتغذى على السكر، فإن ارتفاع نسبة السكر في الدم يوفر الظروف المثلى لنموها.

تترجم مستويات السكر المرتفعة إلى دمك وعرقك وبولك ولعابك ، وكل ذلك يؤدي إلى زيادة السكر ، وبالتالي تزداد فرص التعرض لهجوم الفطريات.

ما هي جميع أجزاء الجسم التي تتأثر بالعدوى الفطرية؟

تنتشر العدوى عادة في المناطق الرطبة من الجسم مثل الفم والإبط.

عندما تحدث عدوى فطرية في الفم ، يشار إليها عادة باسم مرض القلاع الفموي يتجلى في شكل طعم مر في الفم ، آفات على اللسان أو الشفتين أو مؤخرة الفم ، وتشققات في زوايا الشفاه.

في بعض الأحيان ، قد تنتشر العدوى في الدم ، وهو ما يسمى داء المبيضات الغازي.

إن المهبل والمنطقة الواقعة أسفل الثدي عند النساء هي أكثر الأماكن شيوعًا للعدوى الفطرية من بين أنواع العدوى الفطرية المختلفة ، تنتشر عدوى الخميرة المهبلية بين النساء يحتوي جسمك على نوع من الخميرة يسمى المبيضات ، مما يؤدي إلى هذا النوع من العدوى.

قد ينتهي بك الأمر مع حرقان أو حكة أو احمرار في الفرج إذا كنت مصابًا.

علاج الالتهابات الفطرية

يمكن علاج الالتهابات الفطرية حتى لو كنت مصابا بشدة.

• تستخدم العلاجات الموضعية بشكل عام لعلاج الالتهابات الفطرية الخفيفة إلى المتوسطة لدى مرضى السكري لذلك ، يمكنك استخدام كريم أو مرهم أو مسحوق.

• في حالة الإصابة الشديدة، سيتعين عليك تناول الأدوية المضادة للفطريات عن طريق الفم.

أفضل طريقة لتقليل فرص الإصابة بعدوى فطرية هي الحفاظ على مستوى السكر في الدم.