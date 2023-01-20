شكرا لقرائتكم خبر عن العلامات التحذيرية لسرطان الغدة الدرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الغدة الدرقية هي غدة صغيرة تقع في مقدمة عنقك لذا فإن معظم العلامات التحذيرية لسرطان الغدة الدرقية تؤثر على رقبتك وحلقك، وحسب ما ذكره موقع HELTHY فإنع يمكن أن يسبب المرض ما يلى :

-نتوء على رقبتك

-تورم في رقبتك

-ألم في مقدمة عنقك يمكن أن ينتشر نحو أذنيك

-بحة الصوت وتغيرات الصوت

-مشاكل البلع

-صعوبة في التنفس

-سعال مزمن

يمكن أن تسبب العديد من الحالات هذه الأعراض لذلك من الضروري التحدث إلى الطبيب وإجراء الاختبارات التشخيصية اللازمة لتأكيد حالتك، بعد الفحص الذاتي للرقبة يطلب الطبيب إجراء اختبارات الدم لتحديد ما إذا كانت الغدة الدرقية تعمل بشكل صحيح.

يستخدم الطبيب أيضًا الموجات فوق الصوتية للغدة الدرقية لتحديد الكتل غير الطبيعية واختبار الخلايا السرطانية، ويمكن أن تظهر هذه الاختبارات أيضًا ما إذا كان السرطان قد انتشر خارج الغدة الدرقية.

إذا كان لديك ورم كبير مع وجود مخاطر عالية للانتشار ، فقد يوصي طبيبك بإجراء استئصال كامل أو جزئي للغدة الدرقية بعد استئصال الغدة الدرقية ، قد يوصي طبيبك بالعلاج الكيميائي أو الإشعاعي لضمان تدمير جميع الخلايا السرطانية، قد تحتاج أيضًا إلى علاج اليود المشع لتدمير أي خلايا درقية متبقية للتخلص من أي خلايا سرطانية مجهرية أو منع تكرارها.

أنت بحاجة إلى تناول هرمونات الغدة الدرقية لبقية حياتك بعد استئصال الغدة الدرقية، حيث تفرز الغدة الدرقية الهرمونات التي تنظم عملية التمثيل الغذائي والعديد من وظائف الجسم الحيوية الأخرى.