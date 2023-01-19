شكرا لقرائتكم خبر عن التعامل بلطف مع الآخرين أحد مضادات الاكتئاب الطبيعية.. دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن التعامل بلطف مع الآخرين أحد مضادات الاكتئاب الطبيعية، وقال الباحثون إن الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب أو القلق قد يكونون قادرين على مساعدة أنفسهم من خلال مساعدة الآخرين- حتى بطرق صغيرة، بحسب موقع "Health".

وفي دراسة حديثة أجريت على 122 شخصًا يعانون من أعراض الاكتئاب أو القلق، أظهر أولئك الذين بدأوا في القيام بأعمال لطيفة صغيرة في يومهم تحسنًا في أعراضهم.ووجدت الدراسة أنه عندما يتعلق الأمر بتعزيز مشاعر الترابط الاجتماعي، فإن تلك الإيماءات الطيبة تعمل بشكل أفضل من تقنيتين مستخدمتين في "العلاج بالكلام".

قال ديفيد كريج، أحد الباحثين في الدراسة وطبيب نفسي إكلينيكي في جامعة ولاية أوهايو الأمريكية: "عندما تكون لديك أعراض اكتئاب أو قلق يمكن أن تنشغل بمعاناتك - وهذا أمر مفهوم، لذا ، فإن التركيز المتعمد على مساعدة الآخرين، واختيار دعمهم بطريقة صغيرة، يمكن أن يحرر الناس من هذه العقلية لفترة من الوقت.

أظهرت الأبحاث السابقة أن الأعمال اللطيفة - كتابة ملاحظة داعمة لصديق أو شراء كوب من القهوة لشخص ما - لا يمكن أن تجعل المتلقي يشعر بالرضا فحسب، بل تكون أيضًا نعمة لتحسين حياة الآخرين.

قام الباحثون في ولاية أوهايو بتجنيد 122 من البالغين الذين حصلوا على درجات مرتفعة في مقياس معياري للاكتئاب والقلق. ثم قاموا بعد ذلك بتعيين كل مشارك بشكل عشوائي في واحدة من ثلاث مجموعات.

تم إخبار مجموعة واحدة بالتخطيط لأنشطة اجتماعية لمدة يومين من كل أسبوع ، وتم توجيه المجموعة الثانية لإكمال "سجلات الأفكار" بنفس التردد - بهدف مساعدتهم على تحديد أنماط تفكيرهم السلبية ومحاولة إعادة توجيهها.

يتم استخدام كلتا الطريقتين في العلاج السلوكي المعرفي (CBT) ، وهو "علاج حديث" معياري للاكتئاب والقلق.

تم إخبار الأشخاص في المجموعة الثالثة بأداء أعمال طيبة ، ثلاث مرات يوميًا على مدار يومين من كل أسبوع.

تواصل الكثيرون مع الأشخاص في حياتهم بطرق صغيرة - عرض رحلة أو خبز الكوكيز لهم أو كتابة ملاحظة مدروسة.

ووجدت الدراسة أنه بعد خمسة أسابيع ، أظهرت المجموعات الثلاث تحسناً في أعراض صحتهم العقلية في المتوسط كان للتأثير أيضًا بعض القدرة على البقاء ، بناءً على التقييمات التي أجريت في الأسبوع 10 (بعد خمسة أسابيع من انتهاء التدخلات).

لكن مجموعة اللطف كانت هي الوحيدة التي حققت مكاسب كبيرة في "الترابط الاجتماعي" - والتي تصل إلى شعور الشخص بالانتماء.