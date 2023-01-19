شكرا لقرائتكم خبر عن في عيد الغطاس.. تعرف على فوائد تناول قصب السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من ضمن الاحتفالات الخاصة بعيد الغطاس هو تناول قصب السكر، الذي يمد الجسم بالكثير من الفوائد الصحية التي لا غنى عنها، ويقدمها التقرير المنشور عبر موقع “healthline”.

-يمد الجسم بالمزيد من الطاقة:

يمنحك الطاقة والحيوية والنشاط، والسبب في ذلك أنه يمد الجسم بالجلوكوز، ويمكن أن يساعد كوب من عصير قصب السكر في تبريد درجة حرارة جسمك خلال فصول الصيف.

-مفيد للبشرة:

غني بمضادات الأكسدة والمغنيسيوم والحديد ولذا تناوله مهم لصحة البشرة ويقلل من ظهور علامات الشيخوخة، ولذا فتناولك له يعد من الحيل الجيد المهمة التي تساهم في تجديد خلايا البشرة.

-مدر للبول :

يحتوي قصب السكر على خصائص مدرة للبول، وهذا يعني أنه يمكن أن يساعد في إزالة الملح والماء الزائد من جسمك ويحسن وظائف الكلى، ويحمي الجسم من التعرض لأي مضاعفات مضرة خاصة بالتهاب المسالك البولية.

-يحارب السرطان:

يحتوي علي مركبات الفلافون الموجودة في عصير قصب السكر قد تكون فعالة في وقف إنتاج الخلايا السرطانية وانتشارها، كما أنه يحتوي علي مضادات الأكسدة التي من دورها محاربة السرطان وعلاجه.

-يساعد على الهضم:

غني بالبوتاسيوم ولذا فهو يساعد على تحسين عملية الهضم بالإضافة إلى ذلك ، يعمل البوتاسيوم كعامل مضاد للميكروبات يحمي معدتك من الالتهابات.