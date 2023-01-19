فاكهة القشطة.. هذه أبرز فوائدها الجمالية والصحية للنساء

بيروت - نادين محمد - فاكهة القشطة هي من أفضل أنواع الفواكه التي تتمتع بفوائد صحية وجمالية على حد سواء، لانها تعتبر مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية والمعادن التي يحتاجها الجسم. هذه الفاكهة اللينة والقشدية لها قشرة صلبة ومليئة بالعناصر الغذائية، تحتوي الفاكهة على مضادات الأكسدة كما هي غنية بالعناصر الغذائية مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم، مما يوفر عددًا كبيرًا من الفوائد الصحية.

اكتسبت فاكهة القشطة شهرة كبيرة بسبب قيمتها الغذائية التي تحتوي 100 جرام منها على:

السعرات الحرارية - 94

البروتينات - 2.1 جرام

الألياف الغذائية - 4.4 جرام

إجمالي الدهون - 0.0 جرام

الكربوهيدرات - 23.6 جرام

والآن تعرفي على فوائد القشطة الجمالية والصحية للنساء.

فوائد القشطة الجمالية

الصورة من freepik

فاكهة القشطة لتفتيح البشرة

من أكثر الفواكه الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة بنسبة كبيرة هي فاكهة القشطة و ذلك لأنها تحتوي على كمية كبيرة جدًا من الفيتامينات التي تعزز من الكولاجين في الجلد منها فيتامين سي، كما أنها بدورها تساعد على منح البشرة إطلالة فاتحة مثل بياض الثلج وتساعد على إزالة الأوساخ والأتربة المتراكمة على البشرة.

فاكهة القشطة لتقوية الأظافر

القشطة أيضًا فعالة جدًا في تقوية الأظافر وتحد من تعرضها للكسر والتلف والضعف. ذلك لأن فاكهة القشطة غنية بنسبة كبيرة جدًا من الفيتامينات والمعادن الرئيسية المقوية لهم والحفاظ على نضارتهم وحيويتهم و تمنع من إصابتهم بالتكسر. كما أنها تساعد على تدفق الدورة الدموية ووصول الدم إلى الأظافر.

فاكهة القشطة لتأخير علامات الشيخوخة

لقد أظهر تناول القشطة أنه يحفز ويزيد إنتاج الكولاجين في الجسم. الكولاجين هو بروتين يمنح البشرة مرونتها ونضارتها ونعومتها. مع تقدمنا في العمر، يصبح إنتاج الكولاجين بطيئًا. ينتج عن هذا تكوين خطوط تجاعيد على الجلد وترهل. يؤدي تناول القشطة إلى زيادة سماكة وتحفيز إنتاج الكولاجين ، وبالتالي تقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد. تعمل المركبات الموجودة في تفاح الكسترد على إبطاء تكسير الكولاجين وتحسين مرونة الجلد والحفاظ على ترطيب البشرة. يضمن وجود مضادات الأكسدة في الفاكهة تأخر ظهور علامات الشيخوخة والبقع العمرية.

فاكهة القشطة لتغذية الشعر

من الفوائد الجمالية الساحرة لفاكهة القشطة أنها تعمل على تغذية الشعر وترطيبه والحفاظ عليه من الجفاف والتقصف. تحتوي فاكهة القشطة على الكثير من الفيتامينات الحيوية والمعادن الرئيسية التي تحتاجها بصيلات الشعر فهي محفز قوي للشعر وتزيد من نموه و كثافته. تعمل فاكهة القشطة على حماية الشعر من التعرض التلف والجفاف والتساقط المستمر.

فوائد القشطة الصحية

فاكهة القشطة -الصورة من unsplash

القشطة مضادة للبكتيريا :

تبعاً للعديد من الدراسات التي أجريت على هذه الفاكهة فقد ثبت فعاليتها في محاربة البكتيريا والجراثيم والقضاء عليها. واحدة من الدراسات أثبتت فاعليتها في القضاء على البكتيريا التي تسبب أمراض الفم المختلفة مثل التسوس و التهاب اللثة .



القشطة لتخفيف حدة الالتهابات :

تعد الالتهابات شكل من أشكال استجابة الجهاز المناعي لمختلف الإصابات التي يتعرض لها الجسم . كونها استجابة طبيعية لا يعني أنها لا تمثل خطر على صحة المرء، فالعديد من الدراسات أشارت لكون الإصابة بالالتهابات المزمنة قد تتسبب بالإصابة بالأمراض المختلفة . تبعاً لبعض الدراسات العلمية ففاكهة القشطة تتمتع بخواص مفيدة في التخفيف من حدة الالتهاب وتخفيف الألم .



القشطة لاستقرار معدل السكر في الدم :

أثبتت بعض الدراسات العلمية التي أجريت على مجموعة من الحيوانات، أن مستخلص من فاكهة القشطة ساعد على استقرار مستوى السكر في الدم . بالطبع الكمية التي ستحصل عليها من تناول هذه الفاكهة لن تكون بكفاءة المستخلص المركز الذي استخدم على الحيوانات ، لكنه لا ينفي فائدتها وإمكانية تضمين مرضى السكري لها في نظامهم الغذائي .



القشطة للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي :

تحتوي فاكهة القشطة على نسبة عالية من الألياف، مما يجعلها مفيدة للغاية للجهاز الهضمي فتساهم في تنظيم عملية الهضم . بالإضافة لتحفيزها على التخلص من السموم المتراكمة داخله من خلال تحفيز عملية إدرار البول .

القشطة مضادة للسرطان:

القشطة غنية بالفلافونويد التي تساعد في علاج أنواع عديدة من الأورام والسرطانات. تحتوي الفاكهة أيضًا على عناصر مثل قلويدات وأسيتوجينين المعروف عنها أنها تقلل من خطر الإصابة بالفشل الكلوي والسرطان. تعمل الخصائص المضادة للأكسدة في القشطة ضد الخلايا المسببة للسرطان ، دون التأثير على الخلايا السليمة.

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