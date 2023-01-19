شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض هرمون التستوستيرون.. ما هى الأعراض والأسباب والعلاج؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التستوستيرون هو هرمون ذكري رئيسي مسئول عن خصائص مثل نمو الشعر وكتلة العضلات والتغيرات في الصوت، يساهم في نمو الأعضاء التناسلية الذكرية ويلعب لاحقًا في الحياة دورًا في الرغبة الجنسية، وكتلة العضلات، وكثافة العظام وأكثر من ذلك بكثير.

مع تقدم الرجال في العمر، تنخفض مستويات هرمون التستوستيرون لديهم تدريجيًا خاصةً فوق 40، يؤدي انخفاض هرمون التستوستيرون إلى عدم الاهتمام بالأداء الجنسي والتعب والاضطراب العقلي.

يمكن أن تؤثر هذه الآثار على حياة الرجل، كما ارتبطت درجات خفيفة من الاكتئاب والعقم بانخفاض مستويات هرمون التستوستيرون.

تتناول هذه المقالة أسباب وأعراض وعلاجات انخفاض هرمون التستوستيرون. وفقا لموقع " healthsite"

ما هى أعراض انخفاض هرمون التستوستيرون؟

بعض أعراض انخفاض هرمون التستوستيرون هي كما يلي:

انخفاض الدافع الجنسي.

التعب: الشعور بالتعب طوال الوقت ، على الرغم من الراحة وتناول الطعام بشكل صحي نسبيًا.

الاكتئاب: درجات خفيفة من الاكتئاب.

تساقط الشعر: يمكن أن يكون تساقط الشعر عند الذكور ، واللحية غير المكتملة ، والبقع الصلعاء كلها علامات على انخفاض هرمون التستوستيرون.

نمو أنسجة الثدي

ضعف الانتصاب:

خسارة في كتلة العضلات: انخفاض القدرة على التحمل عند ممارسة الرياضة.

ما سبب انخفاض هرمون التستوستيرون؟

يبدو أن هرمون التستوستيرون يبلغ ذروته في بداية مرحلة البلوغ وينخفض ​​ببطء بمرور الوقت. إنه جزء من عملية الشيخوخة الطبيعية للرجل ، حيث يفقد ما يقرب من 1 إلى 2 في المائة من إنتاجه كل عام. يمكن أن يصبح هذا التأثير ملحوظًا عند الرجال في الخمسينيات من العمر وما فوق.

في حين أن خفض هرمون التستوستيرون يمكن أن يكون جزءًا من عملية الشيخوخة الطبيعية للرجل ، إلا أنه قد يكون أيضًا بسبب أمراض كامنة أو مشاكل طبية، فيما يلي بعض أسباب انخفاض هرمون التستوستيرون.

ما هى العوامل الناتجة عن الاغذية ؟

يمكن أن يكون الاستهلاك المفرط لمنتجات الصويا سببًا لانخفاض مستويات هرمون التستوستيرون، أغذية الصويا في الهيكل تشبه إلى حد كبير هرمون الاستروجين ، وهو هرمون الجنس الأنثوي، ترتبط المستويات العالية من الإستروجين بانخفاض مستويات هرمون التستوستيرون.

يجب تناول الدهون باعتدال لأن جسمك يحتاج إلى الدهون لإنتاج هرمون التستوستيرون. إذا كان استهلاكك للدهون قليلًا جدًا ، فيمكن أن يساهم في انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون.

استهلاك الكثير من بيسفينول أ يساهم أيضًا في انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون. توجد هذه المادة الكيميائية في البلاستيك مثل الزجاجات البلاستيكية.

ما أسباب انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون؟

تعد زيادة الوزن أو السمنة سببًا رئيسيًا لانخفاض مستويات هرمون التستوستيرون.

وذلك لأن الأنسجة الدهنية يمكن أن تحول هرمون التستوستيرون إلى هرمون الاستروجين. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تؤدي زيادة الوزن إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري الذي يرتبط أيضًا بانخفاض هرمون التستوستيرون.

الإجهاد والنوم

يؤدي الكثير من التوتر وقلة النوم إلى إفراز جسمك لجميع أنواع الهرمونات الأخرى مثل الكورتيزول، ويمكن أن تؤدي المستويات العالية من الكورتيزول بشكل غير مباشر إلى انخفاض إنتاج هرمون التستوستيرون.

ما هو علاج انخفاض هرمون التستوستيرون؟

نظرًا لأن الانخفاض في مستويات هرمون التستوستيرون مع تقدم العمر أمر طبيعي ، فقد لا يكون العلاج مطلوبًا في بعض الحالات. إذا كان مطلوبًا يوصى بعلاج التستوستيرون. يمكن أن يؤخذ عن طريق الجلد في شكل حقن ، على شكل أقراص تؤكل عن طريق الفم ، أو عن طريق الأنف أو عن طريق حبيبات تحت الجلد.

يمكن أن يساعد علاج التستوستيرون في تحسين الأعراض. يمكن أن تساعد بعض التغييرات الرئيسية في نمط الحياة أيضًا مثل الحصول على قسط كافٍ من النوم والبقاء نشطًا.