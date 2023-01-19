شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيم البحر الأبيض المتوسط.. كيف يساعدك على إنقاص الوزن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ريجيم البحر الأبيض المتوسط أحد أشهر الأنظمة الغذائية التي يوصى به كثير من الأطباء وأخصائيى التغذية، وعلى عكس الحميات الغذائية الأخرى، التي تعد بنتائج قصيرة المدى وتحرمك من العناصر الغذائية الضرورية، فإن حمية البحر الأبيض المتوسط لها العديد من الفوائد الصحية ويمكن أن تساعد أيضًا في تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ما هو ريجيم البحر الأبيض المتوسط؟

ريجيم البحر الأبيض المتوسط نظام غذائي نباتي مستوحى من عادات الأكل للأشخاص الذين يعيشون بالقرب من البحر الأبيض المتوسط، وهي تشمل في المقام الأول أطعمة مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والدهون الصحية للقلب. وفقًا للخبراء، فإن حمية البحر الأبيض المتوسط صحية جدًا ويمكن أن تساعد في إنقاص الوزن.

ما هي الأطعمة التي يمكنك تناولها في ريجيم البحر الأبيض المتوسط؟

إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا متوسطيًا ، فستتكون لوحة طعامك من أطعمة مثل:

- الخضار بما في ذلك البروكلي واللفت والسبانخ والقرنبيط والجزر والخيار والبطاطا والبطاطا الحلوة والطماطم

- الفواكه مثل الموز والتفاح والبرتقال والكمثرى والفراولة والعنب

- المكسرات والبذور

- البقوليات وتشمل الفول والعدس والبقول والحمص والبازلاء

- الحبوب الكاملة مثل الشوفان والأرز البني والشعير والذرة

- المأكولات البحرية بما في ذلك السلمون والسردين والتونة والماكريل والمحار وسرطان البحر

- الدواجن مثل الدجاج والبيض

- زيت الزيتون

هل يمكنك إنقاص الوزن باتباع ريجيم البحر الأبيض المتوسط؟

بالنظر إلى أن نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي يشمل الأطعمة النباتية والحبوب الكاملة والدهون الصحية مثل زيت الزيتون، فإن اختيار هذا النوع من النظام الغذائي يمكن أن يكون فعالًا لتحقيق أهدافك في إنقاص الوزن.

يمكن للحبوب الكاملة الغنية بالألياف والفواكه والخضراوات ذات الأوراق الخضراء أن تبقيك ممتلئًا لفترات أطول من الوقت، مع الحفاظ على الرغبة الشديدة في تناول الطعام. علاوة على ذلك ، يمكن للأطعمة التي تنتمي إلى هذا النظام الغذائي أن تزيد أيضًا من احتياجاتك اليومية من العناصر الغذائية والمعادن ، مما يبقيك نشيطًا طوال اليوم.

ما هو مفيد حقًا في نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي هو أنه يحد من تناول السكر والأطعمة المصنعة ، وهما عاملان يساهمان في زيادة الوزن والسمنة.

في الأساس ، يساعدك نظام حمية البحر الأبيض المتوسط على اتباع عادات الأكل الصحية بدلاً من الاستسلام لرغباتك.

فوائد أخرى لريجيم البحر الأبيض المتوسط

الشيء الجيد في نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي هو أنه يحد من تناول الشخص للدهون المشبعة والدهون المتحولة، وهما عنصران من العناصر التي تساهم في ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الجسم. يمكن أن يزيد ارتفاع الكوليسترول في الدم من خطر الإصابة بأمراض القلب بما في ذلك السكتة الدماغية والنوبات القلبية.

بالإضافة إلى ذلك ، يشتمل نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي على أطعمة منخفضة الصوديوم ، وهو أمر مفيد مرة أخرى لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

علاوة على ذلك ، يحد برنامج النظام الغذائي من استهلاك الكربوهيدرات المكررة ، بما في ذلك السكر ، مما قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم ، مما يعرضك لخطر الإصابة بمرض السكري.