شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أسباب كثرة "العطس" عند استيقاظك في الصباح وأهم النصائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العطس هو رد فعل دفاعي فى حالات طبية مختلفة، حيث يعطس الشخص عند وجود تهيج في الغشاء المخاطي للأنف إنه إزالة الهواء المفاجئ والقوي من الرئتين عبر الأنف والفم، ولكن هل فكرت لماذا تعاني من كثرة العطس عند استيقاظك في الصباح، هذا ما نتعرف عليه في هذا التقرير، بحسب موقع "Health".

أسباب كثرة العطس عند استيقاظك في الصباح

هناك أسباب مختلفة للعطس في الصباح:

-التهاب الأنف (حساسية / حمى القش / غير مسبب للحساسية/ معدي ).

-التهاب الأنف الحركي الوعائي والتهاب الأنف غير التحسسي -التهاب الجيوب الأنفية.

-عندما يتعرض الناس للضوء الساطع.

-استنشاق الهواء الجاف.

العطس هو آلية وقائية تتبع التهاب الأنف من المصدر التحسسي وغير التحسسي إنه مفيد لنا فقط إذا كنا لا نعاني من أي مرض رئوي أو تنفسي.

أسباب أخرى لنوبات العطس الصباحي

العطس آلية تطهير الجسم التي تساعد على إزالة المنشطات أو المهيجات الضارة المحتملة من الجسم عن طريق الأنف أو الفم.

يعطس معظم الناس عندما يستيقظون في الصباح قد يكون هذا بسبب التعرض المطول للملوثات المحمولة جواً أثناء النوم. علاوة على ذلك ، عادة ما يكون عدد حبوب اللقاح لأنواع النباتات المختلفة مرتفعًا في الصباح نتيجة لذلك ، قد يتعرض الأشخاص الذين لديهم حساسية من حبوب اللقاح لنوبة عطس. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي العديد من العوامل إلى العطس الصباحي، مثل أشكال مختلفة من التهاب الأنف ، ومسببات الحساسية ، والغبار ، والعث ، والعفن ، وغبار الخشب ، والمواد الكيميائية ، ووبر الحيوانات ، والغرف الجافة أو مكيفات الهواء ، والضوء الساطع ، والجيوب الأنفية.

يحدث التهاب الأنف غير التحسسي غالبًا عندما يتعرض الشخص على الفور للهواء البارد أو الدافئ في الصباح ، وبعض الأطعمة والمشروبات وبعض الأدوية والمنشطات المحمولة جوًا وما إلى ذلك.

في حين أن الحساسية غير قابلة للشفاء ، يجب أن تدرك أنه إذا تعرضت للحساسية لمسببات الحساسية ، فقد يزيد من أعراض الجيوب الأنفية أو أي من حالات الجهاز التنفسي الحالية لذلك ، يوصى باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب ملامسة المواد المسببة للحساسية.

كيف تتجنب كثرة العطس في الصباح

للتخلص من كثرة العطس في الصباح ، حدد مسببات الحساسية التي تزعجك وقم بإزالتها.

جرب النصائح التالية لإبعاد مسببات الحساسية:

-حافظ على نظافة المنزل وترتيبه عن طريق التخلص من جزيئات الغبار ووبر الحيوانات والعفن يمكنك أيضًا البقاء داخل منزلك مع إغلاق النوافذ عندما يكون عدد حبوب اللقاح أعلى في الخارج.

-نظف سريرك جيدًا عندما تكون مصابًا بحساسية حبوب اللقاح.

-اغسل حيواناتك الأليفة بانتظام

-حاول استخدام فراش مضاد للحساسية: هناك بعض المواد الطبيعية المتاحة القادرة على محاربة عث الغبار والجراثيم الفطرية ، وإبقائها بعيدًا عن سريرك بدلاً من حبسها.

يمكن استخدام الفازلين ضعه حول حافة أنفك

يمكنك أيضًا اختيار تناول بعض الأدوية في حالة استمرار تأثير مسببات الحساسية عليك.