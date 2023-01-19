شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب سلس البول أثناء النهار عند الأطفال وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطور معظم الأطفال القدرة على التحكم في التبول أثناء النهار عند بلوغهم سن الخامسة تقريبًا، على الرغم من أن ضعف التحكم في المثانة قد يستمر بعد هذا العمر، يعاني حوالي 5 إلى 10٪ من الأطفال في سن السابعة ومن 0.5 إلى 1٪ من المراهقين من مشاكل في التحكم في التبول، يمكن أن يكون التبول مصدرًا للتوتر والإحراج للطفل ، وإليك أسباب عدم التحكم في التبول أثناء النهار لأطفال، وفقا لما نشره موقع " healthnews".

لماذا لا يستطيع الطفل التحكم في التبول أثناء النهار؟

يُطلق على الفقدان اللاإرادي للسيطرة على المثانة أثناء النهار سلس البول (DUI). لفهم سبب تبول طفلك أثناء النهار ، من المفيد أن يكون لديك بعض الإلمام بكيفية تخزين البول في المثانة ثم إطلاقه.

يحتوي جدار المثانة على أنسجة عضلية، تبقى ثابتة أثناء امتلاء المثانة ، وتخزن كمية متوسطة من البول.خلال هذا الوقت ، تظل العديد من العضلات التي تدور حول مجرى البول (عضلتان عاصرتان في المثانة) متقلصة ، مما يمنع تسرب البول.

عندما نشعر بامتلاء المثانة، يرسل الدماغ إشارات عصبية لتقلص المثانة (العضلات النافصة) في الوقت نفسه ، يتم إرسال إشارات منفصلة إلى إحدى عضلات التي تسترخي بعد ذلك. يتم التحكم في الجزء الآخر من العضلة العاصرة للإحليل طواعية، عندما تقوم بإرخاء العضلة ، يتدفق البول إلى الخارج وتفرغ المثانة، يتطلب السلوك الطبيعي لإفراغ البول التنسيق بين العضلة النافصة والعضلة العاصرة.

الأنواع الشائعة من سلس البول عند الأطفال:

العديد من الحالات تكمن وراء الغالبية العظمى من مشاكل سلس البول عند الأطفال، هذه اضطرابات "وظيفية" ، مما يعني أن تسرب البول ناتج عن مشاكل أثناء ملء المثانة أو مراحل التفريغ.

-عادات مثل حبس البول في المثانة لفترة طويلة أو محدودية الوصول إلى الحمام.

-يُعد فرط نشاط المثانة هو الشكل الأكثر شيوعًا للتبول أثناء النهار عند الأطفال، يحدث هذا عندما تبدأ عضلات المثانة في الانقباض دون سابق إنذار مسببة رغبة قوية ومفاجئة في التبول، في كثير من الأحيان ، سوف يتلوى الطفل فجأة أو يجلس القرفصاء أثناء الضغط بكعبه في محاولة لوقف التسرب.

-ينتج عن المثانة غير النشطة إفراغًا متكررًا خلال النهار ، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بحد أدنى من الرغبة في التبول أو غيابه، قد يحدث تسرب البول عندما يتم تجاوز المثانة.

-يمكن أن تسبب التهابات المسالك البولية أو تنتج عن أي من الاضطرابات الوظيفية المذكورة أعلاه. وبالتالي ، فإن العلاج الناجح لعدوى المسالك البولية لا يضمن حل سلس البول.

-الاضطرابات العصبية مثل طيف التوحد واضطرابات نقص الانتباه غير المعالجة تزيد من خطر الإصابة بالـ DUI.

طرق علاج سلس البول عند الأطفال

علاج المسالك البولية هو علاج الخط الأول المقبول بشكل عام ،تتطلب هذه العلاجات الصبر ، وتظهر معظم الدراسات درجة كبيرة من النجاح.

سيحتاج العديد من الأطفال الذين يعانون من فرط نشاط المثانة إلى علاج إضافي.

تم استخدام التحفيز الكهربائي للأعصاب عبر الجلد (TENS) للأطفال الذين يعانون من فرط نشاط المثانة كبديل أو مكمل للأدوية، فقد أظهرت الدراسات تحسينات كبيرة في الأطفال الذين يعانون من فرط نشاط المثانة أو سلس البول الإلحاحي.