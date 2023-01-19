شكرا لقرائتكم خبر عن البروتين الحيوانى أم النباتى.. أيهما أفضل لصحة العظام؟ خبيرة تغذية توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت العديد من الدراسات، أن الأشخاص الذين يستهلكون الكثير من اللحوم هم أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام والكسور، مقارنة بالبروتين النباتي ، يدرك معظم الأفراد أهمية الكالسيوم وفيتامين د ، في نمو العظام القوية والحفاظ عليها ومع ذلك، ووفقا لما أكدته أخصائية التغذية الهندية أنجالي موكرجي، فإن اتباع نظام غذائي عالي البروتين ، وخاصة من المصادر الحيوانية ، يمكن أن يؤدي إلى فقدان الكالسيوم ويضر بصحة العظام، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

وقالت خبيرة التغذية الهندية ، إن اللحوم تحتوى على نسبة عالية من الفوسفور إلى الكالسيوم مما يزيد من إفراز الكالسيوم ويمكن أن يسبب نزع المعادن من العظام، مشيرة إلى أن استهلاك البروتين الحيواني ، وخاصة اللحوم الحمراء ، يمكن أن يجعل الدم حمضيًا ويؤدي إلى إزالة الكالسيوم من العظام.

وأضافت ، أن البروتين مهم لصحة العظام ، لكن الكثير من البروتين الحيواني ، وخاصة اللحوم الحمراء ، يمكن أن يؤذي عظامك بالفعل، لذلك نحن بحاجة إلى التأكد من تضمين منتجات الألبان والأسماك والدجاج ومصادر البروتين النباتية في نظامك الغذائي ، ولا تنسَ موازنة ذلك مع الكثير من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة.

يشار إلى أن الدراسات، أكدت أن معظم السيدات تصاب بهذا المرض بعد انقطاع الطمث وتحدث هشاشة العظام عندما يفتقد الجسم للكالسيوم، فعندما يتم استهلاك كمية كبيرة من اللحوم يتم إنتاج المزيد من اليوريا الذى يأكل أنسجة الجسم ويعوق وجود الكالسيوم فى الجسم وبالتالى يتسبب فى الإصابة بهشاشة العظام.

كما أكدت الدراسات أن تناول اللحوم الحمراء بكثرة يزيد من الالتهابات فى الجسم بسبب احتوائها على نسب عالية من الألياف ومضادات الأكسدة، والمغذيات النباتية الأخرى، كما تسبب اللحوم الحمراء تكون عسر الهضم وتؤدى لحدوث الألم فى البطن، كما أن عسر الهضم يؤدى إلى الغثيان والقىء فى حين فى بعض الأحيان يصيب الشخص بالحموضة.