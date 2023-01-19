انتبه لأعراض الجفاف في الشتاء وعالجها بمشروبات ديتوكس طبيعية

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القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يكون الجفاف ظاهرة شائعة إذا لم تكن تشرب الماء بانتظام، وفى فصل الشتاء ينسى الكثيرون شرب الماء وترطيب الجسم، وهو ما قد يجعلهم يعانون من أعراض الجفاف دون أن يدركون، لذا في هذا التقرير نتعرف على أعراض الجفاف في الشتاء وطرق علاجها بمشروبات ديتوكس طبيعية، بحسب موقع "Health".

أعراض الجفاف في الشتاء

1. غالبا ما تشعر بالعطش

من أكثر علامات الجفاف شيوعًا الشعور بالعطش، وإذا كنت تشعر بالعطش، فأنت بالفعل تعاني من الجفاف بشكل خفيف.

2. تتبول بشكل أقل

إذا كنت لا تستخدم الحمام كثيرًا، فهذا يعني أن جسمك يحتاج إلى الماء (كم مرة يجب أن تتبول عندما تصاب بالجفاف)، يحاول جسمك الاحتفاظ بالسوائل قدر الإمكان.

3. بول أصفر داكن له رائحة قوية

إذا كان لون بولك أصفر داكنًا بدلًا من الأصفر الفاتح أو الشاحب وكانت رائحته قوية ، فهذه علامات واضحة على الجفاف.

4. زيادة معدل ضربات القلب والخفقان

يمكن أن تكون هذه أيضًا علامات على الجفاف لأنه عندما يصاب الجسم بالجفاف، يحتاج القلب إلى الضخ بقوة أكبر لتزويد الدم في جميع أنحاء الجسم والذي يحدث بسبب انخفاض حجم الدم.

5. تشعر بالدوار

يحدث هذا لأنك لا تحصل على نفس القدر من تدفق الدم إلى الدماغ.

6. لديك جفاف في الفم

كما أنه أحد علامات الجفاف حيث يقل إفراز اللعاب مع انخفاض تناول الماء.

1. ماء بالليمون

إن إضافة الليمون إلى الماء يساعد على هضم الطعام ، ويوفر جرعة صحية من فيتامين سي ، ويمكن أن يساعد في منع حصوات الكلى يعتبر الليمون مصدرًا رائعًا للبوتاسيوم أيضًا الذي يمكن أن يساعد في إدارة ضغط الدم.

2. الماء مع الخيار

تعد إضافة الخيار على الماء بمثابة مكافأة مضاعفة لأن الخيار نفسه يحتوي على أكثر من 90 % من الماء ، كما أنه يساعدك في إنقاص الوزن لأنه يؤدي إلى إبقائك ممتلئًا لفترة أطول. يعتبر الخيار مصدرًا رائعًا للألياف للمساعدة في تحسين الهضم وصحة الأمعاء.

3. ماء النعناع

يحتوي على المنثول الذي يحسن متلازمة القولون العصبي. إذا كنت تعاني من آلام في المعدة والإمساك ، يمكن أن يساعد النعناع في علاجها.

4. الماء مع البطيخ

يحتوي البطيخ أيضًا على الكثير من الماء وإضافة قطعه إلى الماء العادي ، يمنحه طعمًا حلوًا جيدًا كما أنه يساعد على الابتعاد عن الرغبة في تناول المشروبات الحلوة وبالتالي يساعدك على الابتعاد عن السعرات الحرارية الفارغة.

طرق زيادة تناول الماء

حاول زيادة كمية المياه التي تتناولها من خلال ربطها بأنشطتك اليومية.

• اشرب كوبًا من الماء بعد الاستيقاظ مباشرة.

• اشرب كوبًا من الماء في كل مرة تعود فيها إلى مكتبك.

• اشرب كوبًا من الماء قبل كل اجتماع.

• اشرب كوبًا من الماء قبل الاستحمام.

• اشرب كوبًا من الماء قبل أن تغلق عينيك في الليل.

تعد إضافة مجموعة متنوعة من المشروبات منخفضة السعرات الحرارية إلى نظامك الغذائي خيارات رائعة لتحقيق أهداف الترطيب الخاصة بك أيضًا مثل: ماء جوز الهند وعصير الليمون واللبن والشوربة والأعشاب مثل البابونج والورد والنعناع.