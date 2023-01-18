طريقة سهلة وبسيطة لعمل كيكة تفاح بالزبيب

المقادير

- التفاح الاخضر : 4 حبات (مقشر ومقطع شرائح رفيعة)

- سكر البودرة : 6 ملاعق كبيرة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- سكر البودرة : كوب

- العسل : ملعقة صغيرة

- عصير التفاح : ربع كوب

- عصير الليمون : 2 ملعقة صغيرة

- طحين : كوبان ونصف

- الزبدة : نصف كوب (مذوبة)

- زبيب : نصف كوب

- القرفة : ملعقة كبيرة

- البيض : 2 حبة

طريقة التحضير

ادهني شرائح التفاح بملعقة صغيرة من عصير الليمون حتى لا يتغير لونه.

ضعي الزبدة وكوب السكر البودرة في وعاء عميق، واخفقي جيداً بإستخدام المضرب الكهربائي حتى تتجانس المكونات، ثم أضيفي البيض واحدة تلو الأخرى مع الخفق المستمر، ثم أضيفي الفانيليا واخلطي جيداً.

أضيفي عصير التفاح إلى الخليط واخلطي جيداً.

في وعاء آخر، ضعي الطحين ورشة الملح والبيكنج باودر وقلبي المكونات حتى تتداخل.

أضيفي خليط الطحين فوق مزيج البيض وعصير التفاح، واخلطي حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض تماماً.

حضري قالب كيك وادهنيه بالقليل من الزبدة، ثم رصّي شرائح التفاح ووزعي فوقها الزبيب.

في وعاء ضعي 6 ملعقة كبيرة من السكر البودرة، والعسل، وملعقة صغيرة من عصير الليمون، والقرفة، ثم اخلطي المكونات جيداً.

ادهني شرائح التفاح بمزيج العسل والقرفة.

اسكبي خليط الكيك فوق التفاح والزبيب.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي قالب الكيك إلى الفرن حتى ينضج الكيك تماماً، ثم أخرجي القالب واتركيه جانباً حتى يبرد وقدميه.

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