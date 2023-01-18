شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب شائعة للموت المفاجئ منها عدم انتظام ضربات القلب.. نصائح صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقد سمعنا جميعًا قصصًا عن الشخص الذي يبدو أنه يتمتع بصحة جيدة، يموت فجأة في سن مبكرة دون سابق إنذار، ووفقًا لإحدى الأوراق البحثية، فإن معظمها ناتج عن نوع من أمراض القلب والأوعية الدموية التي لم يتم تشخيصها من قبل، لحماية نفسك ، من الضروري إجراء فحوصات منتظمة، وتناول نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة، والتحكم في مستويات التوتر لديك، وإليك خمسة أسباب للموت المفاجئ المتعلقة بالصحة، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1- الموت القلبي المفاجئ

يعرّف الباحثون الموت القلبي المفاجئ على أنه ما يحدث في غضون ساعة من ظهور الأعراض ، ويعزى إلى سبب في القلب والأوعية الدموية، مرض الشريان التاجي الأساسي هو السبب الأكثر شيوعًا لمثل هذه الوفاة ، والذي يحدث عندما يتوقف القلب فجأة عن النبض، ترتبط الأسباب الأكثر شيوعًا بقضايا نمط الحياة ، بما في ذلك السمنة ، لكن بعض الوفيات تحدث لأشخاص يبدون أصحاء ولا يعانون من أعراض سابقة.

2- عدم انتظام ضربات القلب

يعد عدم انتظام ضربات القلب القاتل - حيث يتوقف القلب عن النبض بشكل طبيعي - السبب الأكثر شيوعًا للموت القلبي المفاجئ لدى المرضى الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا، في المرضى الأكبر سنًا ، قد ينتج عن مرض أو عيوب في القلب أو متلازمات غير مشخصة.

3- تسمم أو جرعة زائدة

قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، إن معظم الوفيات بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 24 عامًا والتي تندرج تحت فئة الإصابات غير المقصودة ناتجة عن التسمم المرتبط بالعقاقير ، بما في ذلك المخدرات وبصورة أوضح ، فإن الشباب معرضون لخطر الموت فجأة من جرعات زائدة من المخدرات، وقد أصبح ذلك أكثر وضوحا مع انتشار عقار الفنتانيل شديد الخطورة في المواد غير المشروعة التي يستخدمها المدمنون.

4- توقف تدفق الدم للدماغ

تحدث الوفاة بسبب ما يسمى بحادث الأوعية الدموية الدماغية عندما يتوقف تدفق الدم إلى جزء من الدماغ بسبب تمزق الأوعية الدموية أو انسدادها، يمكن أن يحدث الموت أيضًا فجأة من نزيف داخل الجمجمة ، إما نتيجة لصدمة أو من حالة كامنة مثل تمدد الأوعية الدموية ، مما يؤدي إلى السكتة الدماغية، قد لا تظهر على الشخص المعرض لخطر الإصابة بتمدد الأوعية الدموية المتمزق أي أعراض تسبق التمزق. قد يصاب البعض الآخر بالصداع أو مشاكل عقلية أو أعراض عصبية أخرى.

5- الانسداد الرئوي

يحدث هذا عندما تسد الجلطة أحد الأوعية الدموية في الرئة وتمنع تدفق الدم، إذا كانت الجلطة كبيرة ، فقد يتسبب ذلك في إغلاق نظام القلب والأوعية الدموية، يمكن أن تنتقل الجلطة من مكان آخر في الجسم ، مثل الساق، إنه أحد مخاطر السفر الجوي لمسافات طويلة ، حيث يمكن أن تتكون الجلطات في الأطراف السفلية ، ويسمى تجلط الأوردة العميقة.

ينصح الأطباء بارتداء الجوارب الضاغطة أثناء الرحلات الجوية التي تزيد مدتها عن أربع ساعات أو التحرك أثناء الرحلة لتدفق الدم، تشمل أعراض الانسداد الرئوي صعوبة التنفس وسرعة ضربات القلب أو عدم انتظامها وألم الصدر والقلق وسعال الدم والدوار أو الإغماء.