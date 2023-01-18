شكرا لقرائتكم خبر عن فقدان الشهية أحد الأعراض الشائعة المرتبطة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الخبراء والأطباء أن فقدان الشهية من الأعراض الشائعة المرتبطة بفيروس كورونا مؤخراً، وقد يكون الانخفاض فى الشهية تدريجيًا ويصعب اكتشافه في البداية، كما يجد الكثير من الناس صعوبة في تناول الطعام والشراب بشكل كافٍ أثناء التعافي من الفيروس التاجى، ومع ذلك، فإن التغذية السليمة ضرورية لاستعادة قوة الجهاز المناعي ودعمه كما أنه يوفر الطاقة اللازمة لاستئناف النشاط الطبيعي، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

إذا كنت تعاني من فقدان الشهية أو تغيرات في التذوق نتيجة لكورونا فهناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لمساعدة نفسك على تناول الطعام بشكل أفضل.

أثناء فقدان شهيتك، حاول أن تتناول نظامًا غذائيًا عالي البروتين وعالي الطاقة يشار إلى هذا على أنه نظام غذائي مغذي يضمن حصولك على التغذية الكافية للتعافي مع منع فقدان العضلات والوزن. عند التعافي من كورونا، يلاحظ بعض الأشخاص تغيرًا في التذوق والشم.

ويمكن أن يتغير التذوق بعد فيروس كورونا بطرق مختلفة:

-فقدان حاسة التذوق والشم بشكل كامل لعدة أسابيع

-طعم غريب من الأطعمة

-طعم معدني أو مالح من الأطعمة

اشرب الماء طوال اليوم

حافظ على رطوبتك بشرب الكثير من الماء للحصول على المزيد من العناصر الغذائية ، اشرب المشروبات التي تحتوي على الحليب أو بدائل الحليب غير المحلى ، مثل حليب الصويا. غالبًا ما يتعايش جفاف الجسم بالكامل مع كورونا وقد يكون سببًا أساسيًا شائعًا للظروف المظهرية مثل مؤشر كتلة الجسم المتقدم وارتفاع مؤشر كتلة الجسم المرتبط بارتفاع مخاطر الإصابة بالأمراض.

راقب وزنك وابحث عن علامات فقدان الوزن، مثل اتساع الملابس.

حافظ على وزنك تحت السيطرة

الأشخاص الذين يعانون من السمنة أكثر عرضة من الأشخاص ذوي الوزن الطبيعي للإصابة بأمراض القلب وأمراض الرئة والسكري ، وكلها عوامل خطر مستقلة لأعراض كورونا الشديدة وهم أيضًا أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي ، والتي تتميز بضعف نسبة السكر في الدم أو الدهون أو كلا المستويين بالإضافة إلى احتمال ارتفاع ضغط الدم.

حتى لو كنت تعاني من زيادة الوزن وتحاول إنقاص وزنك، فهذا ليس الوقت المناسب للقيام بذلك.

حافظ على وزنك الحالي حتى تتعافى تمامًا. بمجرد أن تتعافى ويستقر وزنك ، يمكنك استئناف النظام الغذائي الصحي والمتوازن.

تناول حمية غذائية مغذية

الغذاء المغذي أمر حيوي لشفائك يجب أن تستمر في تناول الطعام حتى لو لم يكن طعم الطعام هو نفسه اختر الأطعمة التي تروق لك واستمر في تجربة الأطعمة الجديدة.

عندما تتعافى ، قد تتغير تفضيلات تذوقك. بالإضافة إلى ذلك ، تناول بشكل روتيني المنتجات التي تحتوي على نسبة عالية من البيتا كاروتين وحمض الأسكوربيك والفيتامينات الحيوية الأخرى.

لتقوية مقاومة الجسم لعدوى كورونا، فإن بعض الأطعمة مثل الفطر والطماطم والفلفل والخضروات الخضراء مثل البروكلي والسبانخ هي أيضًا خيارات مثالية.