شكرا لقرائتكم خبر عن طرق تساعد في إزالة دهون البطن.. ابعد عن الوجبات السريعة والان مع تفاصيل الخبر
طرق تساعد في حرق دهون البطن:
1.التخلص من الوجبات السريعة
ووصت فيشر بضرورة الحصول على أقل من 30في المائة من السكريات يوميا. وأن هذا هو الحد الأقصى وليس الكمية الموصى بها".
2.قم بإجراء مقايضات غذائية جيدة
أوضحت فيشر: "تغلب على الجوع وتقليل ارتفاع الإنسولين باختيارات البروتين الصحية. تجنب الهامبرجر الدهني والسجق و الأسماك واللحوم الخالية من الدهون، مثل الديك الرومي أو الدجاج والفاصوليا والبيض ".
وأضافت: "إن تناول الدهون الصحية مثل زيت الزيتون البكر الممتاز والأفوكادو والجوز أو الأطعمة المخمرة مثل الكيمتشي والزبادي الحي والميسو يمكن أن يفيد توازن الإنسولين وبكتيريا الأمعاء والهرمونات وإدارة الوزن".
3 الحركة..
واضافت فيشر: "إن فقدان الدهون الحشوية يأتي مع الجمع بين الغذاء الصحي واتباع نظام لياقة بدنية جيد. ووجدت الأبحاث أن التدريب المتقطع عالي الكثافة (المعروف أيضا باسم HIIT) هو أفضل طريقة لفقدان الدهون الحشوية، كما أنه يساعد على زيادة حساسية الإنسولين لديك، ويتضمن HIIT بشكل أساسي دفعات قصيرة من التمارين المكثفة بالتناوب مع فترات التعافي منخفضة الكثافة".
ويمكن أن يؤدي زيادة الدهون الحشوية إلى زيادة خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب، وسرطان الثدي، وسرطان الأمعاء ومرض ألزهايمر.