شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى السكر.. 4 نصائح لمنع مضاعفات القدم السكرى أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

إذا كنت مصابًا بداء السكري ، فمن المهم أن تحافظ على نسبة السكر في الدم في النطاق المستهدف قدر الإمكان، يمكن أن يساعد هذا في منع أو تأخير مضاعفات مرض السكري، على الرغم من أن الجينات تلعب أيضًا دورًا في تطورها. يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم على مدى فترة طويلة إلى زيادة خطر الإصابة بمجموعة من المضاعفات، بما في ذلك مشاكل القدم، يعاني حوالي 50٪ من مرضى السكري من اعتلال الأعصاب المحيطية ، ولديهم خطر أكبر بنسبة 25٪ للإصابة بقرحة القدم، يعاني مرضى السكري أيضًا من معدل بتر أعلى بمقدار 15 مرة من الأشخاص غير المصابين بالسكري، وفقا لما نشره موقع " healthnews".

مضاعفات القدم المرتبطة بمرض السكري.تقرحات القدم

غالبًا لا يدرك الأشخاص المصابون بداء السكري أن لديهم جرحًا في أقدامهم لأنهم لا يستطيعون الشعور بها (بسبب الاعتلال العصبي) وغالبًا ما يعانون أيضًا من ضعف الدورة الدموية مما يؤدي إلى إبطاء الشفاء، أكثر من 80٪ من حالات بتر الأطراف السفلية تحدث بعد قرحة القدم، ومع ذلك ، يمكن الوقاية منها بسهولة إذا تم اكتشافها مبكرًا.

اعتلال الأعصاب المحيطية السكري (DPN)

DPN هو أكثر المضاعفات شيوعًا لمرض السكري ويتضمن أي اضطراب في الجهاز العصبي المحيطي ، ولكنه يحدث غالبًا في اليدين والقدمين، يبدأ في أبعد أجزاء الجسم من مركز جسمك (على سبيل المثال ، أصابع القدم) ثم يتقدم إلى الداخل نحو جذعك، ثبت أن الحفاظ على نسبة السكر في الدم بالقرب من النطاق المستهدف قدر الإمكان يوقف التقدم أو يحسن أعراض الاعتلال العصبي.

مشاكل الجلد

الاعتلال العصبي اللاإرادي هو نوع من تلف الأعصاب الذي يؤثر على الجهاز العصبي غير الطوعي وغير الحسي، عندما يكون في الأطراف السفلية ، يمكن أن يقلل التعرق ، ويسبب جفاف الجلد ، ويتسبب في ظهور تشققات في الجلد.

يمكن أن يتسبب الاعتلال العصبي الحركي الذي يؤثر على عضلات القدم في حدوث تشوه في القدم، بالإضافة إلى الاعتلال العصبي الحسي في الضغط ، مما يزيد من خطر إصابة الشخص بقرحة في تلك المنطقة.

الالتهابات الفطرية على القدم و بين أصابع القدم (على سبيل المثال ، قدم الرياضي) والتهابات الأظافر شائعة أيضًا في الأشخاص المصابين بداء السكري.

مرض الشريان المحيطي (PAD)

اعتلال الشرايين المحيطية هو تراكم الكوليسترول مما يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم إلى الساقين والقدمين، تشمل عوامل خطر الإصابة باعتلال الشرايين المحيطية مرض السكري وارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم والتدخين وزيادة العمر (أكبر من 60 عامًا) وتصلب الشرايين.

كيفية منع أو تأخير مضاعفات القدم

إدارة مرض السكري: تناول الأدوية أو الأنسولين ، وفحص نسبة السكر في الدم بشكل متكرر ، واتباع نظام غذائي صحي ، وممارسة النشاط البدني بانتظام ، وإدارة الإجهاد

تعديلات نمط الحياة الصحي: توقف عن التدخين ، واحصل على نوم منتظم ، وتحكم في التوتر

يؤدي اتباع توصيات العناية الوقائية بالقدم إلى تقليل مشاكل القدم الخطيرة وبتر الأطراف بنسبة تصل إلى 80٪ بما في ذلك:

إجراء فحص القدم : غسل وتجفيف قدميك (خاصة بين أصابع قدميك) يوميًا ، فحص أسفل قدميك وساقيك كل يوم للتأكد من عدم وجود تقرحات أو جروح أو أي أشياء في قدمك أو مشاكل في أظافرك .

ترطيب قدميك يوميا: قم بقص أظافرك بعناية (بشكل مستقيم) أو اذهب إلى أخصائي أقدام للقيام بذلك، لا تسير حافي القدمين، ارتداء الجوارب والأحذية النظيفة والجافة المناسبة.