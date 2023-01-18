شكرا لقرائتكم خبر عن نزلات البرد.. طرق سهلة لحماية طفلك من الأنفلونزا فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر نزلات البرد والسعال شائعة جدًا خلال فصل الشتاء، ومع انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، حذر الخبراء من ارتفاع حالات البرد والسعال، خاصة بين الأطفال.

ما هى نزلات البرد؟

وفقا لموقع " webmd"، هي عدوى فيروسية تصيب أنف وحلق الطفل، بعض المضاعفات الرئيسية التي قد تسبب نزلات البرد في الأطفال هي - احتقان الأنف وسيلان الأنف.

لماذا الأطفال عرضة للبرد والسعال؟

يمكن أن يأخذ نزلات البرد أي شخص، بغض النظر عن عمره ومع ذلك ، من المرجح أن يصاب الأطفال بنزلات البرد، لأنهم يستغرقون وقتًا إضافيًا قليلاً لتطوير مناعتهم ضد جميع أنواع العدوى الشائعة، يأتي هذا الوقت الإضافي مع تقدم العمر والتطعيمات التي يتم تقديمها لهم مع تقدمهم في السن.

أعراض نزلات البرد

تتضمن بعض خيارات العلاج الشائعة لنزلات البرد الشائعة عند الأطفال تخفيف أو علاج الأعراض التي قد يعاني منها الأطفال أثناء مسار العدوى، لفهمها بشكل أفضل.

بعض أعراض نزلات البرد عند الأطفال:

أنف محتقن

سيلان الأنف

إفرازات أنفية

حمى

العطس المستمر

سعال

فقدان الشهية

غير قادر على النوم

كيف تحافظين على سلامة أطفالك؟

كيف يمكن مساعدة أطفالهم على البقاء في مأمن من المعاناة من مثل هذه المضاعفات الصحية؟ لفهم الطرق المختلفة التي يمكن للوالدين من خلالها ضمان سلامة طفلهم من البرد والسعال خلال فصل الشتاء.