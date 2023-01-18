شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة تغذية: الشاي بعد الأكل مباشرة يفسد القيمة الغذائية للأطعمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة مارجريتا لفوفا، خبيرة التغذية الروسية، أن تناول الشاي بعد الأكل مباشرة يعيق امتصاص الحديد من الطعام. بحسب ما نشرته صحيفة "إزفيستيا".

وتشير الخبيرة إلى أن الشاي يحتوي على مواد دباغية هي التانينات، التي تعيق عملية امتصاص الحديد من الطعام. ولكن مستوى التأثير السلبي للمشروب يعتمد على صحة الشخص، ونوعية وكمية الشاي ووقت شربه.

وتقول: "تتوقف المسألة في نوعية وكمية الشاي التي يتناولها الشخص. من الأفضل عدم تناوله مع الطعام، وبعده مباشرة. ويمكن اعتبار الجرعة الآمنة حتى 400 مليلتر في اليوم. ويفضل تناوله في الصباح، إذا كان الشخص لا يعاني من قصور كلوي أو حصى في الكلى أو ارتفاع في مستوى حمض البوليك".

وتضيف: ان الكافيين الموجود في الشاي يمنع امتصاص الحديد والمغنيسيوم من الطعام. قائلة "إذا أراد الشخص تناول الشاي بعد الطعام، فمن الأفضل أن يتناوله على الأقل بعد مضي 40 دقيقة. بالطبع كل شيء يعتمد على الحالة الصحية للشخص، ونوعية وكمية ووقت تناول الشاي".

ولكن الشائع أن يتناول معظم الناس الشاي بعد الأكل. في حين أن هذه العادة قد تكون مكتسبة بمرور الوقت ، إلا أن خبراء التغذية ينصحون بعدم استخدامها.

يوجد اصناف متعددة للشاي ،منها "الشاي الأخضر ،والأرجواني ،والأعشاب والأسود". الشاي في حد ذاته له الكثير من الفوائد الغذائية بما في ذلك تعزيز جهاز المناعة ومكافحة الالتهابات.

نتفق جميعًا على أن الطعام هو المصدر الرئيسي الوحيد للعناصر الغذائية التي نحتاجها كل يوم ، ولا يعرف معظمنا أن بعض المواد الغذائية تحتوي على بعض المكونات غير المغذية التي يمكن أن تعيق امتصاص الفيتامينات والمعادن. أحد الأمثلة على ذلك هو العفص الموجود في الشاي ،والمسؤول عن توفير لون بني غامق له. وبالمثل ، يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكاتيكين والفلافونويد ، وهي أشكال أخرى من العفص. تركيزات عالية من الاثنين يمكن أن تمنع امتصاص البروتين والحديد.قد يمنع محتوى الكافيين الموجود في الشاي امتصاص العناصر الغذائية في الجهاز الهضمي. أوراق الشاي حمضية وتؤثر على عملية الهضم.