شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف تأثير توقيت الوجبات على إنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دراسة نُشرت في مجلة Clinical Endocrinology & Metabolism ، أن الأشخاص الذين تناولوا العشاء في الساعة 9 مساءً مقابل أولئك الذين تناولوا في الساعة 6 مساءً لديهم مستويات أعلى من السكر في الدم في صباح اليوم التالي، إلى جانب أكسدة أقل للدهون، وجدت دراسة أخرى نُشرت في Nutrients أن تناول الطعام في وقت متأخر من المساء قد يؤثر على فقدان الوزن لأن قدرة جسمك على حرق السعرات الحرارية قد تكون أقل في الليل مما هي عليه طوال اليوم.

قالت الدراسة إن تناول الطعام في وقت متأخر من اليوم قد يؤثر على هرمونات الأيض والجوع ، والتي بدورها يمكن أن تؤثر على فقدان الوزن.

أجرى باحثون من مستشفى Brigham and Women's Hospital تجربة عشوائية ألقت نظرة على تأثير تناول الطعام لاحقًا على الجوع ، فضلاً عن زيادة الوزن وفقدانه، ووجدوا أن تناول الطعام في وقت متأخر زاد الجوع مع تقليل كمية الطاقة المستخدمة أثناء الاستيقاظ ، فإن تناول الطعام بعد أربع ساعات مما قد يؤثر بشكل طبيعي على مستوى شهيتك ومعدل حرق السعرات الحرارية ، بالإضافة إلى تخزين الدهون وفقدان الوزن المحتمل.

قالت كاثرين جيرفاسيو ، أخصائية التغذية ، إن توقيت الوجبات هو أحد العوامل المهمة في إدارة الوزن وتظهر النتائج في هذه الدراسة مدى أهمية الحفاظ على معدل ثابت للتمثيل الغذائي من خلال تناول الطعام باستمرار على فترات منتظمة.

أضافت جيرفاسيو، أن تناول الطعام لاحقًا ، كما يتضح من الدراسة ، يؤثر على الوظيفة الطبيعية المفترضة لهرمونات الجسم وعلى وجه التحديد هرمونات الجريلين واللبتين، موضحة أن الجريلين يُعرف عمومًا باسم" هرمون الجوع "لأنه يحفز الشهية" وبسبب ذلك عندما تكون المعدة فارغة ، تزداد مستويات هرمون الجريلين.

وأشارت إلى أن اللبتين ، مسؤول عن الشعور بالامتلاء، تشير الدراسة إلى أن تناول الطعام في وقت متأخر يقلل من مستويات اللبتين ، مما يعني انخفاض" الشعور بالامتلاء "وعندما يحدث هذا ، قد يتوق الجسم بشكل طبيعي إلى المزيد من الطعام في وقت أقصر.