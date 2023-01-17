أكثر من نصف النساء يعانين من آلام الدورة الشهرية (عسر الطمث) لمدة يوم إلى يومين كل شهر، وعلى الرغم من أن آلام الدورة الشهرية يمكن أن تعني الصداع أو الانزعاج العام، إلا أن الألم يحدث عادة بسبب التقلصات التي تحدث عندما ينقبض الرحم، مما يُسبب ألماً في المعدة أو أسفل الظهر أو الفخذ أو أعلى الفخذين.

وتتوفر العديد من المشروبات والنصائح التي يُمكن أن تساعد في علاج وتخفيف ألم الدورة الشهرية، ستتعرفين إليها في السطور التالية:

مشروبات تساعد في تخفيف آلام الدورة الشهرية

تناولي شاي الأعشاب للتخفيف من آلام الدورة الشهرية

1-المزيد من الماء

يسبب الانتفاخ الناتج عن الدورة الشهرية عدم الراحة، ويزيد تقلصات الرحم سوءاً، لذلك يُمكن أن يقلل شرب الماء الانتفاخ أثناء الدورة الشهرية، ويخفف بعض الألم الذي يسببه؛ وشرب الماء الساخن يمكن أن يزيد من تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم ويريح عضلاتك، مما يقلل من تقلصات الرحم.

2-شاي الأعشاب

أنواع معينة من شاي الأعشاب لها خصائص مضادّة للالتهابات، ومركّبات مضادّة للتشنج يمكن أن تقلل من تقلصات العضلات في الرحم التي تسبب التقلصات، مثل شاي البابونج أو الشمر أو الزنجبيل، فشرب هذه الأعشاب يُعد طريقة سهلة وطبيعية لتخفيف تقلصات الدورة الشهرية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون للشاي العُشبي فوائد أخرى، مثل تخفيف التوتر والمساعدة في علاج الأرق.

3-القهوة منزوعة الكافيين

يسبب الكافيين تضييق الأوعية الدموية، وهذا يمكن أن يضيق الرحم، مما يجعل التقلصات أكثر إيلاماً، لذلك من الأفضل تناول القهوة منزوعة الكافيين أثناء الدورة الشهرية. وإذا كنت تعتمدين على الكافيين للتغلب على الخمول، يمكن أن تتناولي وجبة خفيفة غنية بالبروتين أو المشي سريعاً لمدة 10 دقائق لتعزيز طاقتك.



نصائح لتخفيف ألم الدورة الشهرية



- تناولي الأطعمة المضادّة للالتهابات لإرخاء تقلصات الدورة الشهرية، إذ يمكن لبعض الأطعمة أن توفر الراحة الطبيعية للتقلصات، ولها مذاق رائع، كما يمكن أن تساعد الأطعمة المضادّة للالتهابات في تعزيز تدفق الدم وإرخاء الرحم، لذلك جربّي تناول التوت والطماطم والأناناس والتوابل مثل الكركم والزنجبيل أو الثوم. كما يمكن أيضاً أن تساعد الخضروات الورقية الخضراء واللوز والجوز والأسماك الدهنية، مثل السلمون، في تقليل الالتهاب.

- تجنّبي الأطعمة التي تٌسبب الانتفاخات، ففي حين أن الكيك أو البطاطس المقلية قد تبدو لذيذة، إلا أن مثل هذه الأطعمة الغنية بالسكر والدهون المتحولة والملح يمكن أن تسبب الانتفاخ والالتهابات، مما يزيد من آلام العضلات وتشنجاتها. حاولي تناول موزة أو قطعة أخرى من الفاكهة لمحاربة الرغبة الشديدة في تناول السكر، أو اختاري المكسرات غير المملحة إذا كنتِ تريدين شيئاً لذيذاً.

- جرّبي المكملات الغذائية للمساعدة في علاج أعراض الدورة الشهرية، إذ يمكن أن يساعد فيتامين دي D جسمكِ على امتصاص الكالسيوم وتقليل الالتهاب. كما يمكن أن تساعد المكملات الأخرى، بما في ذلك أوميغا 3 وفيتامين إي E والمغنيسيوم، في تقليل الالتهاب، وقد تجعل دورتك الشهرية أقل إيلاماً. وللحصول على أفضل النتائج، تناولي المكملات الغذائية كل يوم، وليس فقط أثناء الدورة الشهرية.

- استخدمي الحرارة لتهدئة التقلصات، فقد تساعد الحرارة البسيطة عضلاتك على الاسترخاء وتحسين تدفق الدم وتخفيف التوتر، لذلك جرّبي تطبيق كيس ماء دافئ على بطنك.

- جرّبي التمرين لإرخاء العضلات، فالتمارين الخفيفة تطلق الإندورفين الذي يجعلك تشعرين بالسعادة، ويقلل الألم ويريح عضلاتك، وقد تكون خمس عشرة دقيقة من اليوجا أو تمارين الإطالة الخفيفة أو المشي هي كل ما تحتاجينه لتشعري بالفوائد الجسدية والعقلية للتمرين.

- جرّبي العلاج بالتدليك لتقليل التقلصات والتوتر؛ فقد وجدت إحدى الدراسات أن العلاج بالتدليك يقلل بشكل كبير من آلام الدورة الشهرية لدى النساء المصابات بالانتباذ البطاني الرحمي. ويقلل التدليك من تقلصات الرحم عن طريق إرخاء الرحم، ويجب أن يركّز العلاج بالتدليك على منطقة البطن، كما أن تدليك الجسم بالكامل الذي يقلل من إجهادك الكلي قد يساعد أيضاً في تخفيف تقلصات الدورة الشهرية.

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