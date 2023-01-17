شكرا لقرائتكم خبر عن تناولها قبل النوم.. أفضل أطعمة تساعدك على مكافحة الأرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تعانى من الأرق والنوم غير المنتظم ، يجب إعادة النظر في العادات الغذائية التي تتبعها، فتناول الأطعمة الصحية يحسن جودة النوم ويضمن لك الشعور بالراحة عند الاستيقاظ بدلا من التعب، وإليك أفضل الأطعمة التي يجب التركيز علها للحصول على نوم أفضل ، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

المغنيسيوم

المغنيسيوم عنصر مهم آخر للنوم يساعد عقلك وجسمك على الاسترخاء والاستعداد للنوم، يعمل المغنيسيوم على مسار مماثل في دماغك مثل الأدوية المضادة للقلق ، لذا فهو يساعد جسمك على الاسترخاء والدخول في وضع النوم.

يوجد المغنيسيوم في العديد من الأطعمة النباتية ، بما في ذلك المكسرات والبذور والحبوب الكاملة والبقول والخضراوات الورقية وحتى الشوكولاتة الداكنة.

الميلاتونين

الميلاتونين هو هرمون تصنعه أجسامنا لمساعدتنا على تنظيم النهار والليل، عندما يرتفع الميلاتونين في الجسم ، تبدأ في الشعور بالنعاس، نحن ننتج الميلاتونين بشكل طبيعي ، يمكن أن يوفر نظامك الغذائي دفعة قوية، يوجد الميلاتونين في عدد من الأطعمة النباتية ، وأبرزها الجوز والكريز والعنب والطماطم والشوفان.

الألياف

اتضح أن الأطعمة النباتية تحتوي على جميع اللبنات الأساسية التي تحتاجها لنوم صحي، إذا كان 75 في المائة من طبقك يتكون من أطعمة نباتية مثل الفواكه والخضراوات والمكسرات والحبوب الكاملة والبقوليات ، فأنت في طريقك إلى نوم أفضل، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى محتوى الألياف في الأطعمة النباتية ، والتي ، بالإضافة إلى الفوائد مثل تحسين الهضم للمساعدة في الوقاية من أمراض القلب ، تلعب أيضًا دورًا رئيسيًا في زيادة جودة النوم.