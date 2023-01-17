شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفى الجدول الزمنى لتسنين الطفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أن التسنين ليس مريحًا إلا أنه جزء طبيعى من نمو الأطفال، ويحدث عندما تندفع أسنانهم اللبنية من خلال اللثة، ويكون ذلك عادة بين أربعة وسبعة أشهر من العمر، وعلى الرغم من أن بعض الأطفال يعانون من بزوغ الأسنان فى وقت مبكر أو متأخر، غالبًا ما يكون الآباء على دراية عندما يكون الأطفال فى مرحلة التسنين لأنهم يميلون إلى أن يكونوا أكثر سرعة فى الانفعال والبكاء ويرفضون الطعام ويعانون من صعوبة فى النوم، وإليك الجدول الزمنى لتسنين الطفل، وفقا لما نشره موقع healthnews.

الأسنان الأساسية والدائمة

ستبدأ أسنان طفلك الأولى، المعروفة أيضًا باسم الأسنان اللبنية، فى الظهور بين عمر ستة أشهر و12 شهرًا، بحلول سن الثالثة سيكون لدى معظم الأطفال جميع الأسنان الأولية العشرين: أربعة قواطع وأنياب وأربعة أضراس فى الفك العلوى ونفس المجموعة فى الفك السفلى.

بالمقارنة مع الأسنان الدائمة تكون الأسنان الأولية أكثر بياضًا وقصرًا، بحلول سن السادسة أو السابعة، يبدأ استبدال هذه الأسنان بأسنان البالغين الدائمة، يوجد 32 سنًا بالغًا دائمًا، والتي تشمل ثمانية قواطع وأربعة أنياب وثمانية ضواحك واثنى عشر ضرسًا (بما في ذلك ضرس العقل) عادة ما تحصل الفتيات الصغيرات على أسنانهن قبل الأولاد، تميل القواطع إلى الظهور في أزواج، بينما من المرجح أن تظهر الضروس على جانب واحد قبل أن تتشكل على الجانب الآخر.

علامات وأعراض التسنين

مع نمو الأسنان واختراق اللثة قد يعانى العديد من الأطفال من بعض العلامات والأعراض التالية:

زيادة البكاء.

سيلان اللعاب.

رفض الأطعمة.

عض ومضغ كل شىء، من ثدى الأمهات إلى الأشياء الملموسة مثل الألعاب والملاعق.

تورم اللثة وألمها.

يفرك الطفل وجهه أكثر من المعتاد أو يسحب أذنه.

مشاكل في النوم.

العلامة الأكثر وضوحًا التي تؤكد ظهور الأسنان هي كسر اللثة بشكل ملحوظ، قد تستمر هذه الأعراض لبضعة أيام قبل ظهور السن الجديد مباشرة وتميل إلى الانخفاض بمجرد كسر السن من خلال اللثة.

الجدول الزمني للتسنين

وفقًا لجمعية طب الأسنان الأمريكية يمكن استخدام الجدول الزمني التالي كمبدأ توجيهى..

تظهر القواطع المركزية السفلية، وهي الأسنان الأمامية للفك السفلي، حوالي ستة إلى عشرة أشهر وتتساقط في سن السادسة إلى السابعة.

تميل القواطع المركزية العلوية، وهي الأسنان الأمامية للفك العلوي، إلى الظهور بين عمر ثمانية إلى 12 شهرًا وتتساقط في سن السادسة إلى السابعة.

تظهر القواطع الجانبية العلوية، الواقعة بجوار القواطع المركزية العلوية على كل جانب، من عمر تسعة إلى 13 شهرًا وتتساقط فى سن السابعة إلى الثامنة تقريبًا.

تظهر القواطع الجانبية السفلية، الموجودة على جانبي القواطع المركزية السفلية، عادةً ما بين 10 و16 شهرًا وتتساقط بين سبع إلى ثماني سنوات من العمر.

تظهر الضروس الأولى العلوية، الواقعة خلف أنياب الفك العلوي مباشرة، بين 13 إلى 19 شهرًا وتتساقط بين سن التاسعة والحادية عشرة.

تظهر الضروس الأولى السفلية، الموجودة في الفك السفلي خلف الأنياب، بين سن 14 و18 شهرًا وتتساقط بين سن 9 و11 عامًا.

تظهر الأنياب العلوية بين 16 و22 شهرًا وتندلع الأنياب السفلية بعد شهر تقريبًا (بين 17 و 23 شهرًا). تسقط الأنياب العلوية في سن 10 إلى 12 سنة وأنياب أقل من 9 إلى 12 سنة.

تظهر الضروس الثانية السفلية بين 23 و31 شهرًا وتتساقط في سن 10 إلى 12 عامًا.

تميل الضروس الثانية العلوية للظهور بين 25 و33 شهرًا وتسقط في سن 10 إلى 12 عامًا.

أسنان دائمة

عندما تتساقط الأسنان الأولية يتم استبدالها بأسنان دائمة أو أسنان للبالغين، والتى تكون أقوى وأكبر، وبحلول سن المراهقة تكون جميع الأسنان أسنانًا دائمة في معظم الحالات.

تظهر الأضراس الثالثة المعروفة أيضًا باسم ضروس العقل في سن 17 إلى 21 شهرًا ولا ينمو العديد من الأطفال جميعًا، ويوصي أطباء الأسنان بإزالة الأضراس الثالثة، خاصة إذا تسببوا في الألم أو إتلاف الأضراس الأخرى أو إذا كان الشخص بحاجة إلى تقويم.