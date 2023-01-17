هل يسبب الهواء البارد فى الشتاء الصداع وما طرق العلاج؟

إذا كنت تعانى من صداع بسبب البرد، فحاول أن تستهلك الأشياء التى لها تأثير دافئ، ويُنصح غالبًا بشرب الشاى أو القهوة، وذلك لأن تناول الكافيين يساعد فى تقليل التوتر مع الحفاظ على استرخاء الدماغ.

القاهرة - سامية سيد - يُعد صداع الشتاء من المشاكل الشائعة بسبب برود الجو، ونظرًا لأن جسمك يحتاج إلى قسط كافٍ من الراحة، فإن الإجهاد المفرط أو النوم غير الكافى يمكن أن يؤدى إلى الصداع، بصرف النظر عن ذلك فإن فصل الشتاء مسئول أيضًا عن الصداع، فهناك صلة مباشرة بين انخفاض درجة الحرارة والصداع المتكرر، وفى هذا التقرير نستعرض علاجات منزلية بسيطة للتخلص من الصداع الذى يحدث فى الشتاء، بحسب موقع "Health".علاجات منزلية للتخلص من الصداع ​1. استهلك الكافيين

ذكرت مجلة الصداع والألم أن الكافيين يمكن أن يحسن الحالة المزاجية، ويساعد فى استرخاء الأوعية الدموية، ويزيد من اليقظة، ويعزز الحالة المزاجية، ولهذا السبب يقلل الصداع أيضًا.

2. اليوجا

قد تشعر بتحسن بعد أداء تمارين يوجا معينة للصداع، يمكن أن تساعدك تمارين الرقبة الخفيفة والكتف على البقاء مسترخيًا، وفقًا لدراسات المعاهد الوطنية للصحة، يمكن لليوجا أن تساعد فى تخفيف الصداع وتخفيف التوتر، وأظهرت الأبحاث أيضًا أنه يمكن استخدام اليوجا كعلاج طبيعى لمشكلة الصداع.

3. تدليك الرأس بالزيت الفاتر

إذا كنت تعاني من صداع بسبب نزلة برد، يمكن أن يكون تدليك الرأس بالزيت الفاتر مفيدًا لك، لهذا يمكنك أيضًا تدليك الرأس بزيت الخردل. يمكن أن يساعد في توفير راحة سريعة من الصداع مع إرخاء العضلات. علاوة على ذلك يمكن أن يقلل من فرص نوبات الصداع النصفي.

4. احصل على قسط كافٍ من الراحة

الحصول على قسط كافٍ من الراحة هو أفضل علاج للصداع لأنه يساعد عقلك على الاسترخاء، وأظهرت دراسة حول هذا الموضوع أن قلة النوم والأرق مرتبطان بأمراض عصبية، بما في ذلك الصداع المستمر، واجعل نومك عادة من 7 إلى 9 ساعات كل يوم وحافظ على غرفتك هادئة ومظلمة. سيساعدك هذا على النوم بشكل أسرع.

5. مشروب الزنجبيليمكن أن يكون مغلي الزنجبيل مفيدًا في توفير الراحة السريعة من الصداع إلى جانب الحفاظ على الحرارة في الجسم، علاوة على ذلك يمكن أن يقلل الالتهاب ويعزز جهاز المناعة أيضًا، لهذا يمكنك غلي الزنجبيل في الماء وتناوله مع العسل.