شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح يجب القيام بها عند الخروج من المنزل خلال موجة البرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل الخروج من منزلك في صباح الشتاء ، ضع في اعتبارك بعض الأشياء للحفاظ على دفء نفسك وحمايتك من موجة البرد.

اتخاذ تدابير صحية لحماية نفسك من الأمراض أمر حيوي، فشارك الخبراء بعض النصائح الفعالة لمساعدة الأشخاص الذين يتعين عليهم الخروج في الصباح، وهذه نقاط يجب تذكرها قبل تعريض نفسك للرياح الباردة والضباب، وذلك وفقا لموقع “indiatoday-”.

في فصل الشتاء، يتأكد الجسم من الحفاظ على درجة حرارته الأساسية عن طريق الارتعاش ، والتي تبلغ 36-37 درجة مئوية، في معظم الأحيان ، يذهب تدفق الدم للحفاظ على اعتدال الجسم الأساسي للأعضاء الحيوية التي تعتبر مهمة جدًا بالنسبة لنا، ولكن عندما تنفد الأعضاء الحيوية وتنخفض درجة الحرارة ، حتى الدماغ لا يحصل على ما يكفي من إمدادات الدم ، ثم هناك نقص في الأكسجين ، ينخفض ​​الأكسجين ، هناك توهان ، دوار ، حديث لا صلة له بالموضوع ، انخفاض حرارة الجسم ، تضيق الأوعية الدموية ، قد يكون هناك ارتفاع في ضغط الدم .

أول ما يجب تذكره قبل الخروج من المنزل هو تغطية يديك وجبينك وقدميك ، لأنك تفقد الحرارة من هذه المناطق بسرعة كبيرة.

- بشرتك يجب أن تكون رطبة:

عليك ترطيب بشرتك جيدًا، تذكر أن تحمل معك زجاجة ماء ، وإذا كنت مريضًا ، فلا تخرج بمفردك في صباح بارد ولكن اصطحب معك رفيقًا.

وفي الصباح ، تناول وجبة الإفطار ، حتى لو كان ذلك يعني تناول وجبة خفيفة أو مجرد تناول المكسرات أو وعاء من الفاكهة، واتباع نظام غذائي عالي البروتين. تناول مكملات فيتامين (د) لأننا لا نتعرض لأشعة الشمس كثيرًا في الشتاء ، وتناول فواكه موسمية طازجة غنية بفيتامين سي لتعزيز مناعتك، و تناول الكثير من الخضار، و تأكد من أنك ممارسة الرياضة بانتظام .

- مارس التمارين في المنزل لضمان تقوية عظامك وعضلاتك "حتى يكون الجسم دافئًا عند الخروج".

- تناول مشروبًا دافئًا في الصباح قبل الخروج، فالإفراط في تناول القهوة أو الشاي ليس فكرة جيدة لأنه يمكن أن يسبب الجفاف، و لكن تناول الشاي الأخضر والفواكه بانتظام. سيبقيك دافئا.

- أثناء تغطية أجسادنا في الشتاء ، غالبًا ما ينتهي الأمر بالكثير من الناس بارتداء سترة سميكة واحدة فوق طبقة رقيقة.

-عندما نرتدي طبقات متعددة ، فإن الهواء يحاول الخروج ، لكنه يُحبس ويتم إنتاج العديد من الجيوب الهوائية، ونظرًا لأن الهواء موصل سيء ، فإنه لا يتأثر بالبرودة الخارجية، وعندما يكون لديك طبقات متعددة ، يوجد العديد من الجيوب الهوائية وتمنحك الدفء، وحتى إذا كنت ترتدي 2-3 طبقات رقيقة ، فهذا أفضل من ارتداء سترة دافئة فقط لأنه لا يوجد محاصرة للهواء.

- يجب أيضًا أن تأخذ لقطات التطعيم البديلة المحدثة في الشتاء لحماية جهازك المناعي، و يجب أن يحصل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا على لقاح الأنفلونزا والالتهاب الرئوي ، بناءً على نصيحة الأطباء.