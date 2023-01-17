شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 5 أنواع من الشاي لزيادة معدل الحرق وإنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تفكر في إنقاص الوزن ، فهناك مجموعة متنوعة من الأطعمة والمشروبات والتمارين التي يمكن أن تساعد في تحسين التمثيل الغذائي الخاص بك حتى تتمكن من خسارة الوزن ، يمكنك زيادة احتمالاتك عن طريق اختيار مشروبات معينة يمكن أن تساعدك في تحقيق أهدافك على أساس العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي تحملها، قد يساعد شرب أنواع معينة من الشاي في تحسين التمثيل الغذائي وزيادة فرصك في فقدان الوزن ، وإليك أفضل أنواع الشاي التي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1 - شاي أخضر

إذا كنت تريد مشروبًا دافئًا سيعطيك أيضًا دفعة من الكافيين ويعتبر أحد أفضل أنواع الشاي لعملية التمثيل الغذائي ، فانتقل إلى بعض الشاي الأخضر - وهو مشروب كلاسيكي يحتوي على مضادات الأكسدة المعروفة بتأثيرها المعزز لخسارة الوزن.

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة وقد ارتبط بشكل إيجابي بفقدان الدهون وفقدان الوزن، إنه محمل بمضادات الاكسدة ، وهو نوع من مضادات الأكسدة التي ثبت أنها تساعد في زيادة حرق الدهون ، خاصة أثناء التمرين.

2 - شاي أبيض

يمكن للشاي الأبيض أن يعزز عملية التمثيل الغذائي بنسبة 4-5٪. للوهلة الأولى قد لا يبدو كثيرًا ، قد تساعد حصة واحدة فقط من الشاي في حرق 300-400 كيلوجول إضافي ، وهو ما يعادل 70-95 سعرًا حراريًا تقريبًا.

يحتوي الشاي الأبيض أيضًا على مركب EGCG المعزز لعملية التمثيل الغذائي وهو شائع في الشاي الأخضر أيضًا.

3 - شاي الزنجبيل

يعتبر الشاي المصنوع من الزنجبيل مشروبًا صحيًا على عدة مستويات، من المعروف أن الزنجبيل لا يساعد فقط في تخفيف الغثيان وتخفيف الألم وإدارة ضغط الدم وأمراض القلب التاجية ، ولكنه يرتبط أيضًا بالمساعدة في إنقاص الوزن.

4 - شاي أسود

الشاي الأسود هو مشروب كلاسيكي تستمتع به العديد من الثقافات المختلفة ، يختار بعض الأشخاص الذين لا يحبون القهوة شرب الشاي الأسود في الصباح لأنه يحتوي على كمية مناسبة من الكافيين — حوالي 48 ملليجرام لكل فنجان مقارنة بمتوسط ​​95 ملليجرام في القهوة .

الشاي مليء بالفلافونات ، والتي ثبت أنها تسرع عملية التمثيل الغذائي وتساعد في إنقاص الوزن من خلال دعم السعرات الحرارية الزائدة أو حرق الدهون في الجسم.

5 - شاي ماتشا

إذا كنت تبحث عن شاي صحي يحتوي على الكافيين ، فجرب شاي الماتشا - وهو نوع شائع من الشاي الأخضر معروف بأنه مليء بالفوائد الصحية.

ماتشا هو شاي ياباني شهير عالي الجودة يحتوي على مادة الكافيين ومضادات الأكسدة وخصائص مضادة للالتهابات.