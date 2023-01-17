شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة مغذية يجب تناولها للحصول على خصلات شعر قوية ولامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من منا لا يحلم بشعر صحي ولامع؟ بعد كل شيء ، إنه التاج الذي نرتديه دائمًا. فلماذا لا تعتني بها ونمنحها كل الحب والرعاية التي تستحقها، من الناحية المثالية ، من أفضل الطرق للحصول على شعر أحلامنا من خلال نظامنا الغذائي، ما نأكله هو ما نراه على شعرنا، وفقا لموقع " timesnownews" هذه قائمة قليلة مغذي، حتى الآن الأطعمة اللذيذة سيساعد ذلك في تحسين مظهر ومظهر خصلات شعرك:

شاي أخضر:

إذا كانت فروة رأسك جافة ، سيكون شعرك عرضة للإصابة بقشرة الرأس، وهي حالة شائعة تؤدي إلى تقشر الجلد، على الرغم من وجود أدوية يمكن أن تعالج قشرة الرأس، لا يوجد شيء مثل المنتجات الطبيعية التي يمكن أن تعالج حالة. كل ما تحتاجه هو كوب من الشاي الأخضر للقضاء على جفاف البشرة. غني بفيتامين أ الذي يساعد على تحفيز إفراز الدهون وترطيب فروة الرأس، لذا ، اسرف في شرب بعض الشاي الأخضر لتلك الأقفال القوية اللامعة.

بذور الشيا:

تحتوي بذور الشيا على أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد شعر صحي بصيلات لتنمو بشكل صحي، بذور الشيا غنية أيضًا بالقوة الفيتامينات والمعادن مثل الفوسفور والكالسيوم والبروتين التي تساعد الشعر على النمو بشكل أسرع، فقط أضف ملعقة صغيرة من هذه البذور القوية إلى حليب الصباح أو الماء الدافئ واكتشف كيف تستفيد منها الأطعمة الفائقة.

السبانخ:

تعتبر الخضروات الورقية من أفضل الأطعمة التي يمكنك تناولها من أجل الصحة العامة، ومع ذلك، بالنسبة للشعر، فإن الخضار مثل السبانخ تتساءل لأن الخضار توفر كميات من الحديد مما يجعل الشعر قويًا من الجذور، كما أنها غنية بالفيتامينات أو C اللذان يوفران لمعاناً ولمعاناً للشعر، أضف السبانخ إلى نظامك الغذائي اليومي مع السلطات والعصائر اللذيذة.

زيت جوز الهند:

لا يوجد شيء لا يستطيع زيت جوز الهند فعله، بصرف النظر عن كونه عنصرًا أساسيًا في العديد من المطابخ، فإن زيت جوز الهند يعطي ملمسًا ناعمًا للشعر ويرطب فروة الرأس، يحتوي زيت جوز الهند على أحماض دهنية متوسطة السلسلة تحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للميكروبات، عند تناولها ، يمكن أن تساعد هذه الأحماض الدهنية في تحسين نمو الشعر وتقوية الجذور.

الطماطم :

الطماطم هي خضروات متعددة الاستخدامات مليئة بفيتامينات A و C التي تساعد في نمو أسرع والتخلص من الأطراف المتقصفة.

البيض:

تلعب البروتينات دورًا حيويًا في نمو الشعر وقوته، لا يخفى على أحد أن البيض مصدر كبير للبروتين، ولكنه غني أيضًا بفيتامين ب أو البيوتين. يساعد البيض أيضًا في تعزيز الشعر بشكل أفضل لأنه مليء بالعديد من العناصر الغذائية مثل الفيتامينات A و D والفولات والزنك والسيلينيوم. بالإضافة إلى ذلك، يساعد الصفار شعرك على الاحتفاظ برطوبته ونعومته.

الجوافة:

هذه الفاكهة الاستوائية غنية بفيتامين سي وتحمي الشعر من التكسر. كوب واحد من الجوافة يحتوي على حوالي 377 ملليجرام من فيتامين سي ، وهو أكثر من أربعة أضعاف الحد الأدنى اليومي الموصي به.

البطاطا الحلوة:

للجفاف، استخدم البطاطا الحلوة المليئة بمضادات الأكسدة المعروفة باسم بيتا كاروتين في فيتامين أ الذي يحمي من الشعر الجاف والباهت والمتقشر، كما أنه يشجع الغدد الموجودة في فروة رأسك على تكوين سائل زيتي يسمى الزهم الذي يمنع الشعر من الجفاف، يمكنك أيضًا العثور على بيتا كاروتين في الخضروات البرتقالية الأخرى مثل الجزر واليقطين والشمام والمانجو.