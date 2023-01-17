شكرا لقرائتكم خبر عن هل العمليات الجراحية تعالج سرطان الجلد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الصعب التفكير في الآثار الضارة للتعرض لأشعة الشمس عند الاستمتاع بأشعة الشمس الدافئة لكن الشمس هي أيضًا مصدر للأشعة فوق البنفسجية ، وهي السبب الرئيسي لسرطانات الجلد ، بما في ذلك النوع الأكثر فتكًا: الورم الميلانيني.

وحسب ما ذكره موقع desertwestsurgery يحدث سرطان الميلانوما في الخلايا الصباغية ، وهي خلايا خاصة تنتج الميلانين ، الصبغة التي تعطي بشرتك لونها سرطان الجلد هو أندر الأنواع الأولية لسرطان الجلد ، ولكنه أيضًا أكثر أنواع سرطان الجلد فتكًا. يمثل سرطان الجلد حوالي 1 ٪ من جميع سرطانات الجلد ، ويسبب حوالي 8000 حالة وفاة سنويًا ، وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية .

يمكن أن تصاب بسرطان الجلد في أي مكان ، ولكنه أكثر شيوعًا في مناطق جسمك التي تتعرض لأكبر قدر من التعرض لأشعة الشمس ، مثل وجهك وذراعيك وساقيك وظهرك. يمكن أن تتشكل الآفات أيضًا على فروة رأسك وتحت أظافرك ، وكذلك المناطق التي لا تتعرض لأشعة الشمس ، مثل قاع قدميك.

المناطق الجديدة من الجلد المفرط التصبغ أو التغيرات في الشامات الموجودة هي أولى علامات سرطان الجلد، و غالبًا ما تستخدم طريقة ABCDE للمساعدة في تحديد تلك التغييرات: عدم التماثل ، والحدود ، واللون ، والقطر ، والتطور.

-عدم التناسق: إذا قمت بتقسيم الآفة لأسفل في المنتصف ، سيبدو "الجانبان" مختلفين.

-الحدود: آفات الميلانوما لها حدود خشنة أو غير متساوية.

-اللون: تتميز شامات سرطان الجلد غالبًا (ولكن ليس دائمًا) بأكثر من لون واحد.

-القطر: تنمو معظم الأورام الميلانينية لتصبح أكبر من قطر ممحاة القلم الرصاص.

-التطور: آفات الميلانوما تغير شكلها أو حجمها أو لونها بمرور الوقت.

في حين أن ABCDE ضروري ، يجب ألا تعتمد عليه لتشخيص الأورام الميلانينية وحدها. لا تزال الفحوصات السنوية لسرطان الجلد هي الدعامة الأساسية لتحديد سرطانات الجلد في أقرب وقت ممكن عندما يكون العلاج أبسط وأنجح.

العلاج الأساسي لورم الميلانوما هو الجراحة لإزالة الآفة ، جنبًا إلى جنب مع كمية صغيرة من الأنسجة المحيطة بها هذا لأن الورم الميلانيني يمكن أن ينتشر ، ومن الضروري إزالة الآفة بالكامل على الفور.

نظرًا لأن الورم الميلانيني يمكن أن ينتشر إلى الأنسجة المحيطة دون التسبب في أي تغييرات فورية في الأنسجة ، يزيل الجراح تلك الأنسجة المحيطة بحواف الآفة حتى يمكن فحصها بحثًا عن الخلايا السرطانية. إذا كان النسيج يحتوي على خلايا سرطانية ، فسيتم إزالة الأنسجة الإضافية حتى يؤكد المختبر أنه قد تمت إزالة كل السرطان.

في بعض الحالات ، سيوصي الجراح بإزالة العقد الليمفاوية المحلية ، خاصة إذا كان هناك دليل على أن السرطان ربما انتشر إلى مناطق أخرى. يتم أيضًا تقييم العقد الليمفاوية في المختبر للبحث عن الخلايا السرطانية. بناءً على هذه النتائج ، قد تحتاج إلى جراحة إضافية أو علاج إشعاعي أو كيميائي أو علاجات أخرى.