شكرا لقرائتكم خبر عن هل تبييض الأسنان آمن على صحتك؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تقدمنا في العمر، تبدأ ابتسامتنا في التلاشي حيث يمكن أن تتسبب بعض الأطعمة والمشروبات بالإضافة إلى التدخين ، في تغير لون الأسنان مما يؤثر على ابتسامتنا التي كانت لامعة من قبل.

وحسب ما ذكره موقع Cleveland فأن منتجات تبييض الأسنان في المنزل مثل الشرائط والمواد الهلامية. اكتسبت هذه الخيارات شعبية كبيرة ، لكن هل هي حقًا طريقة آمنة لتفتيح الاسنان؟ أو هل يجب عليك اختيار علاجات التبييض في عيادات الاسنان؟

إذا كان هدفك هو الحصول على ابتسامة ناصعة البياض ، يمكن أن يكون تبييض الأسنان خيارًا آمنًا لكن من المهم التحدث إلى طبيب الأسنان أولاً حول خياراتك وإجراء أبحاثك.

تظهر الأبحاث أن منتجات بيروكسيد الهيدروجين قد تتلف البروتينات في طبقة عاج الأسنان، العاج هو النسيج الصلب الموجود تحت مينا أسنانك.

أظهرت دراسة أخرى أن منتجات التبييض قد تخفف أو تنعم سطح أسنانك.

لكن هناك تحذير حيث أجريت هذه الدراسات في المختبر ، وليس على الأسنان الحية".

من الممكن أن تكون التغييرات مؤقتة ويمكن أن تنعكس بعد توقف الشخص عن استخدام منتجات تبييض الأسنان حتى لو استمرت التغييرات ، فليس من الواضح ما إذا كانت تساوي أخبارًا سيئة لمروحياتك.

من المهم أيضًا أن تأخذ في الاعتبار نوع المنتج الذي تستخدمه وكيف يتناسب مع فمك ، تريد الاحتفاظ ببيروكسيد الهيدروجين أو بيروكسيد الكارباميد على أسنانك وبعيدًا عن اللثة لتجنب الحساسية والتهيج.





كيف تبيض أسنانك بأمانالآن لبعض الطمأنينة كانت منتجات التبييض موجودة منذ عقود ، ويستخدمها الملايين - بما في ذلك الكثير من أطباء الأسنان ،ولم نشهد زيادة في مشاكل مثل خطر تسوس الأسنان أو كسور الأسنان بعد التبييض.

قالت جمعية طب الأسنان الأمريكية (ADA) أيضًا أن مبيضات بيروكسيد الهيدروجين آمنة وفعالة.

كيف تتجنب البقع على أسنانك

يمكنك اتخاذ خطوات للحفاظ على أسنانك متلألئة حتى لا تضطر إلى استخدام منتجات تبييض الأسنان كثيرًا أيضًا وهى:

-قم بتنظيف أسنانك جيدًا مرتين يوميًا (ولا تنس استخدام الخيط ).

-الإقلاع عن التدخين.

-الحد من مسببات البقع مثل القهوة والشاي

-اذهب لتنظيف الأسنان بانتظام لإزالة البلاك والبقع السطحية.

يمكن أن تكون منتجات تبييض الأسنان سواء كانت خيارًا بدون وصفة طبية تستخدمه في المنزل أو علاجًا متخصصًا فعالة وآمنة ، إذا تم استخدامها بشكل صحيح.

اذا كنت تريد ابتسامة أكثر إشراقًا ، يمكن أن تكون منتجات تبييض الأسنان أدوات جيدة". "لكنها ليست بديلاً عن صحة الأسنان الجيدة."