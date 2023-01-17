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القاهرة - سامية سيد - الطهي في المنزل له العديد من الفوائد الصحية منها تناول طعام صحي ونظيف وعدم اهدار المال، كما أظهرت الأبحاث أن الطهي مفيد للصحة العقلية والنفسية أيضًا، حيث قد يساعدك في التخلص من التوتر، في هذا التقرير نتعرف على 5 أسباب تجعل الطهي مفيدًا للصحة النفسية والعقلية، بحسب موقع "Health".

فوائد الطبخ للصحة النفسية

الوحدة من أكبر المخاطر التي تهدد الصحة الجسدية والعقلية. الطبخ مفيد لأنه يجمع الناس بشكل عام يمكن أن يوفر تناول الطعام مع العائلة والأصدقاء لجميع المشاركين شعورًا بالأمان، قد تمنحك المشاركة في عملية الطهي مع أحبائك مزايا إضافية، مثل تحسين الاتصال والوقت الذي تقضيه معًا، كل هذه العناصر تساهم في تحسين صحتك العقلية ككل.

1. الطبخ يساعد في تحسين العلاقات الاجتماعي

2. الطبخ يمنحك شعوراً بالإنجاز

يجب أن تكون قد لاحظت أن المتخصصين في مجال الصحة العقلية يوصون عادةً بوضع أهداف يمكن تحقيقها بمكافآت مرغوبة.

يعد إعداد وجبة هدفًا رائعًا على المدى القصير، بغض النظر عما إذا كنت تعاني من مشاكل في الصحة العقلية أم لا.

إن ملاحظة تحول مكوناتك إلى شيء مغذي ولذيذ أمر مرضٍ بكل بساطة إن الشعور بالإنجاز الذي يمكن أن يجلبه الطهي هو عامل بناء ثقة كبير.

3. الطبخ يساعد على التخلص من التوت

قد ينظر بعض الناس إلى الطهي على أنه عبء ومع ذلك، يعتبر الكثيرون الطبخ هواية ممتعة الفعل المادي للطهي، مثل التقطيع والتحريك ، يركز على الطلب.

يسمح لك هذا بالتركيز كليًا على العمل الذي تقوم به، والذي قد يكون مفيدًا بشكل خاص إذا كنت مضغوطًا (أطعمة لمكافحة الإجهاد) هذه واحدة من أكثر فوائد الطهي الفورية يستلزم الإبطاء وتحويل الانتباه عن ضغوط الحياة اليومية.

4. الطبخ يساعد على تطوير علاقة صحية مع الطعام

يمكن أن يكون للطهي في المنزل تأثير إيجابي على علاقتك بالطعام لن يؤدي تولي المسؤولية وتعليم نفسك كيفية الطهي إلى تعزيز ثقتك بنفسك فحسب، بل سيخفف أيضًا من القلق الذي تشعر به عندما لا تكون متأكدًا مما يمكنك تحضيره لتناول العشاء.

5. الطبخ يساعد على التنظيم

بمجرد أن تتقن الأساسيات، يمكن أن يؤدي طهي معظم وجباتك في المنزل طوال الأسبوع إلى تحسين تنظيمك ووعيك.

عندما تخطط للوجبات ، ألق نظرة على ما لديك بالفعل في مخزنك ثم حدد ما يمكنك إنشاؤه منه قد تساعدك معرفة ما تريده مسبقًا على إدارة ميزانية التسوق بشكل أفضل وتناول طعام صحي أكثر إذا كان أحد أهدافك هو القيام بذلك.

نصائح لبدء الطهي

• نظم نفسك ، اذهب للتسوق من البقالة ، ثم اجلس وخطط للوجبات التي ترغب في تحضيرها للأسبوع.

• استخدم كتب الوصفات أو تطبيق تخطيط الوجبات ، أو اطلب من أصدقائك أطباقهم المفضلة التي يمكنك تجربتها أيضًا.

• اختر الوصفات التي تتطلب نفس المكون لتقليل هدر الطعام وطول قائمة التسوق