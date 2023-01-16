شكرا لقرائتكم خبر عن لإنقاص الوزن.. إليك أفضل 7 أنواع من الخضار تحتوى على الألياف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد ملء نصف طبقك بالخضروات من أبسط الأشياء وأكثرها فعالية لفقدان الوزن، الخضار يوفر الكثير من العناصر الغذائية ، الخضروات منخفضة السعرات الحرارية ووتحتوى على نسبة عالية من الماء والألياف التي تجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول ، مما يساعدك على خسارة وزنك ، وإليك أفضل الخضروات لإنقاص الوزن، وفقا لما نشره موقع " eatingwell".

القرنبيط

كوب واحد من القرنبيط المفروم يحتوي فقط على 27 سعرة حرارية مع 2 جرام من الألياف و 2 جرام من البروتين ،وهناك طرق كثيرة لدمجه في الوجبات للحصول على المزيد من الخضروات والألياف .

الأفوكادو

الأفوكادو من الناحية الفنية فاكهة ، ولكن يجب تضمينها لخصائصها في حرق الدهون، قد يبدو هذا بمثابة تناقض لأن الأفوكادو غني بالدهون ومع ذلك ، فهي تحتوي على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة الصحية للقلب ، والتي تبقيك ممتلئًا لأنه يتم هضمها ببطء.

تحتوي نصف حبة أفوكادو على 5 جرامات من الألياف ، وهو نصف الكمية المستهدفة في كل وجبة. الأفوكادو متعدد الاستخدامات ، مما يجعل من السهل إدخالها في نظامك الغذائي بشكل منتظم

الكرنب

الكرنب منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، يعتبر تناول ما يكفي من الألياف جزءًا مهمًا من نظام غذائي لفقدان الوزن ، حيث يساعدك على البقاء ممتلئًا ويوفر القليل من السعرات الحرارية، تحتوي الخضروات الصليبية على مغذيات نباتية قوية يمكن أن تساعد في محاربة السرطان وتقليل الالتهاب.

كوسة

الكوسة هي طريقة رائعة لإضافة الألياف والحجم والمغذيات مع القليل جدًا من السعرات الحرارية،كوب واحد من شرائح الكوسا يحتوي على 19 سعرة حرارية و 3.5 جرام من الكربوهيدرات الكلية.

البازلاء الخضراء

البازلاء من الخضروات النشوية ، مما يعني أنها تحتوي على كربوهيدرات أكثر من الخضروات غير النشوية لكن البازلاء الخضراء تحتوي على كمية كبيرة من الألياف والبروتين ، وهو شيء لا تستطيع الخضروات الأخرى التباهي به. كوب واحد من البازلاء يحتوي على 8 جرامات من الألياف و 8 جرامات من البروتين ، يعزز البروتين الشبع وترتبط الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين بفقدان الوزن ، يحرق الجسم ضعف عدد السعرات الحرارية أثناء هضم البروتين مقارنة بالكربوهيدرات والدهون. لذلك لا تخف من تناول 10 جرامات إضافية من البازلاء من الكربوهيدرات مقارنة بنظيراتها غير النشوية.

السبانخ

يُعد السبانخ عنصرًا أساسيًا مثاليًا لإنقاص الوزن ، حيث يحتوي على 7 سعرات حرارية و 0.7 جرام من الألياف لكل كوب.

الجزر

في حين أن الجزر يحتوي على سكر أكثر بقليل من الخضروات الأخرى ، إلا أنه يحتوي أيضًا على المزيد من الألياف، يحتوي كوب واحد من الجزر على 3.5 جرام من الألياف ، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف كمية الألياف الموجودة في كوب من الخضر الورقية، ولا تزال منخفضة السعرات الحرارية عند 52 لكل كوب .