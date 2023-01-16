أسباب حساسية البشرة أثناء الحمل

تعاني كثير من الحوامل من التغيرات الجسدية والنفسية خلال فترة الحمل وتعتبر حساسية البشرة من أبرز تلك التغييرات التي تسبب العديد من الآثار الجانبية المزعجة للحامل مثل الاحمرار وانتفاخ الجلد بسهولة، أو الشعور بالحكة أو التهيج أو شد وترقق الجلد. إذا كنت تعانين بالفعل من حساسية الجلد أو مشاكل بالبشرة قبل الحمل، فقد يزداد الأمر سوءاً بعد الحمل ولكن في معظم الحالات، تكون حساسية الجلد طبيعية ولا داعي للقلق، فيما يلي وفقاً لموقع webmd أسباب حساسية البشرة وأهم التغييرات التي تحدث خلال فترة الحمل.

1. التغيرات الهرمونية

التغيرات الهرمونية خلال فترة الحمل تجعل البشرة أكثر حساسية والشعور بالحرقان أو الحكة

إذا شعرت بأن بشرتك حساسة للغاية أثناء الحمل، فقد يكون السبب الرئيسي وراء ذلك هو تغير الهرمونات وزيادة تدفق الدم وارتفاع درجة حرارة الجسم التي تجعل البشرة أكثر مرونة لتتمدد وتلائم كبر حجم البطن بسبب الجنين.

أيضاً تجعل التغيرات الهرمونية خلال فترة الحمل البشرة أكثر حساسية للتلامس مع المواد التي قد لا تؤثر عليك عادة، مثل المنظفات كالصابون وغسول الوجه وحتى بعض الأطعمة مما قد يؤدي إلى الشعور بالحرقان أو الحكة.

2. التعرض لأشعة الشمس

التعرض لفترة طويلة لأشعة الشمس يتسبب في حدوث تصبغ

يتم إفراز الميلانوتروبين بكمية أكبر أثناء الحمل خاصة عند التعرض لفترة طويلة لأشعة الشمس، وهذا يمكن أن يتسبب في حدوث تصبغ أو الكلف على الأنف والخدين وجبهة الأم الحامل ابتداءً من الشهر الرابع أو الخامس من الحمل ولكنه سوف يتلاشى بعد الولادة.

3. الركود الصفراوي

يعد الركود الصفراوي في الحمل هو مرض يصيب الكبد، حيث يؤثر زيادة هرمون البروجسترون خلال الحمل على التدفق الطبيعي للمادة الصفراوية في المرارة، وهو ما يؤدي إلى ترسب الأملاح والدهون في الدم، فيؤدي ذلك إلى الحساسية.

تحدث هذه الحالة في الثلث الثالث من الحمل، ويمكن أن تسبب حكة شديدة في الجسم كله، خاصة على راحة اليد وباطن القدمين، مما يتسبب الشعور المرضى بالتعاسة وعدم القدرة على النوم. قد يكون الركود الصفراوي في الحمل مصحوباً أيضاً باليرقان وهو اصفرار الجلد والعينين.

يمكن لفحص دم بسيط أن يتحقق مما إذا كنت تعانين من ركود صفراوي في الحمل، ويمكن أن تعالجها الأدوية التي تؤخذ عن طريق الفم، ولكن عادة يتلاشى الركود الصفراوي بعد الولادة مباشرة.

أبرز التغيرات الجلدية التي تحدث خلال فترة الحمل

1. التغيرات في الشامات

تعاني النساء من جميع أنواع التغيرات في الشامات أثناء الحمل ولكن معظم هذه التغيرات مؤقتة بسبب شد الجلد، خاصة في مناطق مثل الثدي والبطن. لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن هذه الشامات. ومع ذلك، يمكن أن تكون بعض التغيرات علامة على احتمال الإصابة بسرطان الجلد، ويمكن أن يساعد الفحص المنتظم في كبحه في المرحلة الأولية.

2. خط البطن البني

يُصاب العديد من النساء الحوامل أيضاً بخط عمودي بلون بني على بطنهن. يتشكل هذا الخط الذي يُطلق عليه اسم Linea nigra، بسبب التغيرات الهرمونية. يمكن أيضاً رؤية خطوط مماثلة في الوركين والفخذين. إنه جزء طبيعي من الحمل ولا داعي للقلق. تتلاشى هذه الخطوط بعد الولادة.

3.علامات التمدد

توسع الرحم يتسبب في ظهور علامات تمدد الجلد في منطقة البطن

لإفساح المجال للطفل الذي ينمو، يتوسع الرحم وبذلك تتمدد عضلات البطن، مما يتسبب في ظهور علامات التمدد في منطقة البطن. تظهر علامات التمدد أيضاً بشكل شائع في مناطق أخرى مثل الثديين والأرداف والوركين بسبب عدم تناسب زيادة حجم الجسم بسرعة في بعض المناطق مع نمو الجلد البطيء، ليس هناك ما يمكنك فعله لمنعها، حيث لا يوجد فعلياً ما يمنع ظهور علامات التمدد، ولكن يمكن التقليل من ظهورها عن طريق إبقاء البشرة رطبة باستخدام المرطبات طيلة فترة الحمل.

4. حب الشباب

من الأفضل عدم تناول أي نوع من علاج حب الشباب بمفردك

يؤدي الإفراط في إنتاج الهرمونات إلى ظهور حب الشباب الشديد والذي يمكن أن يستمر طوال فترة الحمل، لذا من الأفضل عدم تناول أي نوع من علاج حب الشباب بمفردك، ولكن تحدثي إلى الطبيب للحصول على العلاج المناسب لحالتك.

5. الدوالي

تظهر الدوالي على شكل أوردة سميكة مزرقة على الساقين أثناء الحمل، حيث يزداد حجم الدم، مما يجعل الدم يتجمع بشكل أكبر في أوردة الطرفين السفليين ويزيد احتمالية ظهور الدوالي.

لذا يوصي بعدم الوقوف المطول أو الجلوس المطول للحامل، لأن ذلك يشكل إعاقة لعودة الدم من الأوردة، وبالتالي ظهور الدوالي، وممارسة رياضة المشي والتي تنشط حركة الدم في الأوعية ولا تشكل خطراً على الجنين.

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