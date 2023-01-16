شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أطعمة شتوية تناولها لإنقاص الوزن.. منها الجزر والفول السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفضل طريقة للبقاء بصحة جيدة خلال فصل الشتاء هي تناول وجبات دافئة تمنح الجسم الطاقة والراحة التي يحتاجها، غالبية الوصفات الشتوية غنية بالزبدة والسمن ، مما يجعلها بلا شك ألذ طعمًا ولكنها أيضًا تشجع على زيادة الوزن، ومن خلال النظام الغذائي المناسب وممارسة التمارين الرياضية بانتظام ، يمكن التحكم في الوزن أو إنقاصه خلال فصل الشتاء ، وإليك الأطعمة التي يمكن أن تساعدك في إنقاص الوزن، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

إليك بعض الأطعمة الشتوية التي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن: 1. ماء الكمون

ماء الكمون من المشروبات السحرية التي تساعد في منع جميع المشاكل الصحية، يمكنك الحفاظ على موقف إيجابي وتحسين عملية الهضم عن طريق شرب الماء الدافئ بانتظام مع نكهة الكمون على معدة فارغة، يحتوي على مجموعة واسعة من المزايا الصحية التي ستساعدك بشكل طبيعي في الحفاظ على وزنك وصحتك الجيدة.

2. الفول السوداني

يشتهر الفول السوداني كوجبة خفيفة ومتوفر بسهولة ، يمكنك تناولها كوجبة خفيفة في منتصف اليوم بين الوجبات، إن تقليل الشهية والحد من الإفراط في تناول الطعام يساعدان في إنقاص الوزن، الفول السوداني هو وجبة خفيفة لا غنى عنها في فصل الشتاء إذا كنت تحاول إنقاص الوزن.

3. الجزر

يساعد استهلاك الجزر الصحي على إنقاص الوزن، هذه مليئة بالألياف وتحتوي على نسبة عالية من الماء ، والتي تتحكم في حركة الأمعاء وتساعد على الهضم، بالإضافة إلى ذلك ، فإن الجزر غني بالمغذيات وقليل السعرات الحرارية ، مما يمنح الجسم التغذية التي يحتاجها.

4. البطاطا الحلوة

تدعم البطاطا الحلوة الغنية بالألياف تنظيم مستويات الأنسولين، هم الخيار الأول لكل مريض السكري، أنها تقلل بشكل كبير من دهون البطن، الاستهلاك المنتظم يعزز فقدان الوزن والحفاظ عليه، يمكن طهيها في وجبات دافئة مثالية لفصل الشتاء.

5. المشروم

المشروم منخفض السعرات الحرارية وغني بالمغذيات، فهي غنية بالألياف الغذائية وقليلة الدهون، يتم دعم نظام المناعة الصحي من خلال الاستهلاك المنتظم، نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف ، فهو يساعد على الهضم ويحافظ على صحة الجسم خلال فصل الشتاء .

6. الخضروات الورقية

يدرك الجميع الفوائد الصحية الفائقة للخضروات ، والتي تشمل الحديد والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى ، هذه الخضروات شتوية تساعد في الدفاع عن الجسم ضد المرض، ولكن إذا كنا نتحدث عن فقدان الوزن ، فأنت بالتأكيد بحاجة إلى تضمين السبانخ في نظامك الغذائي ، تساعد الجسم على التخلص من الدهون وتنظيم الوزن.

7. الفجل

الماء والألياف وفيرة في الفجل عند استهلاكها ، فإنها ترضي شهيتنا وتمنعنا من الرغبة في الحصول على طعام إضافي، لأنها غنية بالمغذيات ، تؤكل أوراق الفجل أحيانًا أيضًا.

8. الفاصوليا

تعتبر الفاصوليا إضافة رائعة لنظام غذائي متوازن لأنها غنية بالألياف والمعادن، إنه يوفر إمدادًا بالبروتين قليل الدسم ، كما أنه مصدر موثوق للمواد الكيميائية النباتية.