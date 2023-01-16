شكرا لقرائتكم خبر عن القهوة والكولا تسبب الصلع لدى الرجال.. إليك 4 مشروبات لنمو الشعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التباهي بشعر قوي وصحي هو حلم الجميع، نتفق على أن جودة الشعر تعتمد كثيرًا على جيناتنا ، لكن العناية المناسبة تساعدنا أيضًا على تحقيق حلمنا ، فإن الأشياء القليلة الأولى التي تتبادر إلى أذهاننا هي الزيت والشامبو والأدوية - كل منها يأتي مع المواد الكيميائية والمواد الحافظة، لكن لماذا تعذب شعرك بمكونات صناعية بينما يمكنك تحقيق الهدف بالعلاجات المنزلية من خلال الغذاء الصحي ونمط الحياة، وهناك مشروبات تسبب الصلع لدى الرجال ، وإليك أفضل العصائر لتحفيز نمو الشعر، وفقا لما نشره موقع " food.ndtv".

وقالت خبيرة التغذية الهندية، روبالي داتا : "يمكننا دعم صحة الشعر من خلال اعتماد بعض الاستراتيجيات البسيطة للطعام الجيد، هذا يعني أننا بحاجة إلى اتخاذ قرار واعي بشأن ما يجب تضمينه وتجنبه في نظامنا الغذائي اليومي، حيث أدرجت دراسة حديثة نُشرت في مجلة Nutrients بعض المشروبات الشائعة التي قد تسبب تساقط الشعر، أجرى البحث خبراء في جامعة تسينجهوا بكين، واستنتجوا أن "مجموعة معينة من المشروبات يمكن أن تساهم في خطر الإصابة بالصلع لدى الرجال بنسبة 30 في المائة"

ما هي المشروبات التي تسبب تساقط الشعر؟

أجرى الباحثون الدراسة على مجموعة من الرجال ووجدوا أن الشاي والقهوة والكولا ومشروبات الطاقة يمكن أن تؤدي إلى تساقط الشعر الشديد، ذكر الباحثون أن "الرجال الذين يستهلكون ما بين لتر واحد إلى ثلاثة لترات من هذه المشروبات في الأسبوع يمكن أن يكونوا أكثر عرضة للإصابة بتساقط الشعر".

ما هي الأطعمة التي تعزز نمو الشعر؟

كما ذكرت الدراسة أن خلايا بصيلات الشعر تحتاج إلى نظام غذائي صحي ومتوازن لنمو الشعر بشكل جيد، وجاء في الدراسة أن العناصر الغذائية التي يجب أن يتضمنها المرء في نظامه الغذائي اليومي هي "الدهون الصحية والكربوهيدرات والبروتينات الخالية من الدهون والفيتامينات والمعادن".

إليك مشروبات صحية لتعزيز نمو الشعر:عصير السبانخ:

السبانخ عبارة عن مخزن للحديد والبيوتين - وكلاهما يساعد في تعزيز إمداد الأنسجة بالأكسجين ، بما في ذلك بصيلات الشعر، يحتوي السبانخ أيضًا على مركب آخر ، وهو الفيريتين ، والذي يعتبر مهمًا بنفس القدر لنمو الشعر الصحي.

عصير الخيار:

الخيار غني بمضادات الأكسدة وفيتامين أ الذي يساعد على طرد السموم وتعزيز الترطيب، إلى جانب ذلك ، تدعم العناصر الغذائية أيضًا الغدد الجلدية في فروة الرأس لإنتاج الزهم.

عصير جزر:

الجزر هو مخزن يحتوي على فيتامينات أ ، هـ ، ب ومضادات الأكسدة - كل من هذه العناصر الغذائية يساعد على نمو الشعر ويمنع شيب الشعر المبكر.

عصير الصبار:

يُعرف الصبار ، بكونه رائعًا لشعرنا وبشرتنا، يحتوي على فيتامينات A و C و E - العناصر الغذائية التي تساعد على تعزيز نمو الخلايا الصحية وتساعدنا في الحصول على شعر قوي ولامع.