شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الآثار الجانبية لتناول كبار السن أدوية كثيرة يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعدد الأدوية هو مصطلح يشير إلى أن الفرد يأخذ خمسة أو أكثر من الأدوية الموصوفة في اليوم، يمكن أن يكون هذا مضرا لكبار السن، إليك الآثار الجانبية لتعدد الأدوية ، وفقا لما نشره موقع " healthnews".

ما هي الأدوية المتعددة؟

يُعرَّف الإفراط الدوائي بأنه تناول خمسة أو أكثر من الأدوية يوميًا، قد تؤدي الأدوية المستخدمة في علاج الأعراض وإدارة الأمراض المزمنة وإطالة العمر إلى تفاعلات دوائية وآثار ضارة ، خاصة في كبار السن.

ما الذي يؤدي إلى تعدد الأدوية في الشيخوخة؟

مع تقدم الجسم في العمر ، تتراكم الأمراض المزمنة والحادة، على سبيل المثال ، تتطلب حالات مثل أمراض القلب والسكري والالتهاب الرئوي المتكرر والخرف الموجود لدى فرد واحد دواءًا واحدًا أو أكثر لمعالجة الأعراض أو الدعم.

غالبًا ما لا يكون كبار السن على دراية برواية دقيقة لنظامهم الطبي اليومي، إنهم لا يدركون دائمًا الأخطاء الدوائية أو الآثار الجانبية السلبية.

حقيقة أن المواد الكيميائية المتعددة تتفاعل لأي شخص في أي عمر. ومع ذلك ، في الجسم الأكبر سنًا ، أصبحت القدرة المنخفضة على تفتيت وامتصاص ثم إفراز المنتجات الثانوية من استقلاب الدواء عاملاً الآن.

يمكن أن تؤدي الحالات الموجودة لدى كبار السن مثل انخفاض حمض المعدة وضعف وظائف الكبد والفشل الكلوي إلى تفاعلات عكسية مع الأدوية المتعددة.

على سبيل المثال ، بدون وظيفة الكلى الكاملة ، تستمر المستويات السامة من المنتجات الثانوية في الدم في الدوران وستتفاعل على الأرجح مع العديد من المنتجات الثانوية ، من المحتمل أن تصبح الأنظمة اليومية معقدة للغاية بالنسبة لبعض كبار السن الذين يعانون من ضعف وظائف المخ أو ضعف البصر أو نقص القدرة على التحمل.

ما هي الآثار السلبية لتعدد الأدوية؟

يمكن أن يحدث الكثير من الخطأ من الوقت الذي يبتلع فيه أحد كبار السن حبوبًا متعددة، غالبًا ما تؤدي التفاعلات الدوائية الضارة الناتجة عن تعدد الأدوية إلى مزيد من الاستشفاء ، والسقوط ، والهذيان ، وحتى الموت.

نباتات الأمعاء ، مستقرة أثناء الحياة ، تتغير مع تقدم العمر، تضيف الأدوية المتعددة إلى القدرة غير المواتية لدعم التركيب الميكروبي الصحي الأمثل الضروري لوظيفة المناعة.

أظهرت إحدى الدراسات الحديثة أن تعدد الأدوية ، الذي يتضمن مجموعة من الأدوية الموصوفة بشكل شائع لكبار السن ، يزيد من الالتهاب في الجهاز الهضمي ، مما يؤدي إلى الإصابة بالعدوى وما هو أسوأ.